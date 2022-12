El pas a semifinals de la selecció de futbol del Marroc, després de la victòria d'aquest dissabte a la tarda per 1-0 contra Portugal al Mundial de Qatar, ha desfermat de nou l'eufòria entre els seus aficionats i ha fet que sortissin a centenars als carrers del centre de Manresa per celebrar-ho. Com amb la victòria contra Espanya, s'han concentrat sobretot a Crist Rei, però aquesta vegada encara amb molta més gent que dimarts passat.

Els cotxes es mouen per la ciutat fent sonar el clàxon, cantant i traient les banderes del país. Això ha fet que a partir de 2/4 de 7 de la tarda el centre de Manresa s'hagi hagi col·lapsat. Els cotxes no poden passar pel Passeig a partir de Plaça Espanya i també ha quedat tallat el carrer Guimerà. Hi ha embussos en aquests cèntrics vials i també a bona part de la carretera de Vic.

El centre neuràlgic de la celebració, com ja va passar dimarts passat amb la victòria contra Espanya, va ser Crist Rei. Centenars de persones, la majoria joves i nens, s'han instal·lat a les escales amb banderes del seu país i també d'amazics, on han començat a fer proclames. Una de les que ha tingut més èxit ha estat "jo soc, magribí, magribí, magribí". També s'han llançat petards davant de la mirada de desenes de persones, la majoria també d'origen marroquí, que gravaven amb els mòbils.

Els carrers que portaven a Crist Rei també mostraven moltes persones vestides amb la camiseta vermella de la selecció i la majoria de nens amb el número 2 a darrer del seu gran heroi, el jugador del París Saint-Germain, nascut a Getafe, Achraf Hakimi. De fet, alguns portaven "Achraf" i d'altres "Hakimi" a damunt del dorsal. Força estona després del final del partit, els cotxes encara es movien pel Passeig, per les muralles, per les bases i per la carretera de Vic i el so dels clàxons era el predominant.

La celebració s'ha convertit en una gran festa de música i càntics. És la primera vegada a la història que un equip de l'Àfrica es classifica per jugar una semifinal d'un mundial.