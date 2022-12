Una seixantena de parades omplen la Plaça Major de Manresa per la tornada de la Fira de Santa Llúcia. La primera jornada ha tingut una bona afluència de gent a partir de 2/4 de 6 de la tarda, amb un matí bastant fluix. L'ambient de la fira nadalenca és familiar i animat, sobretot hi ha molta afluència en activitats com les de pintar la cara als més petits.

Els paradistes, però, no valoren de la mateixa manera les vendes, que consideren han baixat respecte a altres edicions. Afirmen que costa vendre els productes i els que ho fan, asseguren, són els més barats i relacionats amb el Nadal. Un any més, l’Ajuntament, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l’associació Amics de la Fira Santa Llúcia organitzen el tradicional certamen, que té lloc aquest cap de setmana, 10 i 11 de desembre a la plaça Major i el dimarts 13, dia de Santa Llúcia, a la Baixada de la Seu. S'hi poden trobar principalment productes relacionats amb les festes de Nadal, a banda d’aliments i productes artesanals, entre d’altres. El programa sencer dels tres dies de la fira es pot consultar a la web www.firamanresa.cat i també al llibret especial de Nadal de l’Ajuntament de Manresa. Afectacions de la mobilitat amb motiu de la fira D’altra banda, amb motiu de la fira, hi haurà afectacions de trànsit el cap de setmana a l’entorn de la Plaça Major i dimarts vinent a l’entorn de la Baixada de la Seu. Es poden consultar totes les afectacions en aquest enllaç.