L'actual alcalde de Manresa i alcaldable per ERC a les municipals del 28 de maig, Marc Aloy, juntament amb l’equip que integra la candidatura del partit a Manresa, intensificarà les properes setmanes la seva presència al carrer amb l’objectiu de poder escoltar i intercanviar punts de vista amb el màxim nombre de persones possible.

Per fer-ho, instal·larà parades en diferents punts de la ciutat. La iniciativa va començar aquest divendres a la tarda a la plaça de Sant Domènec, on van ser moltes les persones que es van apropar per parlar amb els membres de la candidatura.

El divendres 21 d’abril la parada s’instal·larà a la plaça de Valldaura. El dia de Sant Jordi hi haurà parada al Passeig de Manresa, en què tothom qui ho vulgui podrà recollir un punt de llibre dissenyat per l’artista Anna Crespo, membre de la candidatura i actual regidora de Cultura a l’Ajuntament de Manresa. Les següents parades seran a la plaça de la Creu, el divendres 28 d’abril, i al mercat de la Sagrada Família, el dissabte 29.

Una trentena de trobades

Aquesta iniciativa se suma a la de “Fes un cafè amb l’alcalde”, i que ofereix l’oportunitat a col·lectius i persones a títol individual de passar una estona conversant amb l’alcalde i altres membres de la candidatura tot fent un cafè. Unes trobades que serveixen per retre comptes de l’acció del govern municipal, copsar les inquietuds i les propostes dels veïns i les veïnes, explicar projectes i compartir punts de vista sobre la ciutat de Manresa i els seus reptes de futur.

Fins ara, s’han portat a terme una trentena trobades en les quals han participat prop de 300 persones de col·lectius molt diversos que han pogut parlar de tu a tu amb l’alcalde de la ciutat i traslladar-li les seves preocupacions, problemàtiques i propostes. Les persones o col·lectius que vulguin participar en aquesta iniciativa poden demanar-ho escrivint un correu a manresa@esquerra.cat.