La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa organitza aquest divendres, dia 16 de juny, a les 6 de a tarda, una jornada de portes obertes al taller on les voluntàries realitzen els seus treballs per recaptar fons per als projectes de la fundació que dirigeix sor Lucía Caram. Entre les manualitats que fan, en destaquen les nines.

La fundació convida tothom qui vulgui col·laborar a visitar el taller, on podrà compartir una copa de cava i veure i adquirir algun dels treballs realitzats al llarg d'aquest curs. El taller està situat a la carretera de Vic, número 181 de Manresa, on hi havia hagut l'anterior plataforma d'aliments .