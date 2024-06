Impulsem Manresa afirma que un nou protocol ha permès fer fora 23 ocupes

Impulsem Manresa, formació que governa la ciutat conjuntament amb ERC i PSC, afirma en una publicació, amb la qual vol retre comptes a la ciutadania de la feina desenvolupada durant els primers 8 mesos, que «hem desocupat 23 persones sense títol legítim de l’immoble per problemes de convivència o per l’estat insalubre dels habitatges».

Impulsem destaca que «en matèria d’ocupacions hem fet un protocol propi i pioner per evitar i desallotjar ocupes».

Joan Vila, regidor d’Economia, Turisme i Coneixement i president d’Impulsem, detalla que «hem executat quasi trenta expedients d’ocupacions sense títol legítim, principalment al Centre Històric».

Aplicació a grans tenidors

D’altra banda, explica que ja s’està aplicant el protocol a grans tenidors «que no estan complint amb la funció social de l’habitatge perquè tenen els immobles en estat insalubre».

El Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges considera en els casos de grans tenidors un incompliment agreujat de la funció social si no s’inicien les accions de desallotjament requerides per l’administració competent, quan l’habitatge es trobi ocupat sense títol habilitant i quan aquesta situació hagi provocat una alteració de la convivència o de l’ordre públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

En aquests casos, l’Ajuntament, com a administració competent, té la potestat d’instar la propietat a complir amb les seves obligacions. En el cas que no es produeixi, pot iniciar el procediment de desnonament, fer efectiu el desallotjament de l’immoble ocupat, imposar sancions i, en els casos extrems, adquirir temporalment l’ús de l’habitatge per un termini de set anys. A més a més, en els casos de perill imminent, pot ordenar el desallotjament cautelar immediat i ordenar les mesures de protecció que la propietat ha de dur a terme.

En la presentació es va destacar que el protocol «distingeix de manera clara les situacions d’ocupacions irregulars conflictives tenint en compte si la propietat és una gran o petita tenidora». En aquest darrer cas estableix mecanismes de protecció i d’assessorament legal, concentrant l’atenció a l’Oficina Municipal d’Habitatge.