La UPC Manresa fa xarxa amb Ginebra en el marc del programa de doctorat

El Programa de Doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC a Manresa va celebrar recentment la primera jornada PhD Days amb molt bona acollida dels doctorands i doctorandes, que van compartir el contingut de les seves tesis i projectes de recerca.

Emmarcada en el Programa PhD Days que l’Escola de Doctorat està duent a terme a tots els seus centres, la jornada a Manresa va voler fer un pas endavant en la construcció de llaços amb universitats internacionals, concretament amb la de Ginebra (Suïssa). L’antropòleg Filipe Calvão i l’historiador Simon Lobach van impartir una xerrada i van intercanviar impressions amb els participants sobre el futur de la mineria. Calvão i Lobach van presentar el projecte Synthetic Lives: Futures of Mining, centrat en temes com la biomineria, els minerals cultivats en laboratori, les mines automatitzades i la mineria digital. El debat es va centrar en com les diferents disciplines que estudien el sector miner poden complementar-se.

Sessió a l'estil cites ràpides

A banda de la ponència, durant la jornada es va fer una sessió a l’estil cites ràpides entre el conjunt de participants en les quals van poder conèixer les tesis i els projectes de recerca dels companys. Per tal d’adequar al màxim la sessió als interessos dels alumnes, prèviament s’havia realitzat un qüestionari per copsar els punts comuns de recerca i fomentar les sinergies entre els grups de recerca des de la base.

Actualment, dins el programa de doctorat hi ha 42 tesis en curs. Coincidint amb la jornada, els doctorands i doctorandes van elaborar un pòster acadèmic de les seves tesis i un resum (abstract) que ha quedat incorporat en un llibre amb el recull de tots els treballs en curs. És el segon llibre de tesis que edita el doctorat, el primer es va editar el desembre de 2021 coincidint amb el 30è aniversari del programa.

Dels 42 programes de doctorat en curs dins la UPC, el de Recursos Naturals impartit a la capital del Bages destaca pels seus indicadors: es troba en les primeres posicions dins el rànquing de taxa d’ingrés, de presència de dones i d’estudiants internacionals.