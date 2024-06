Carme Garriga: "Les rebaixes sempre valen la pena"

Té per costum anar de rebaixes?

Sí que hi acostumo a anar. Tant a les rebaixes d’estiu com a les rebaixes d’hivern. Intento aprofitar-les i comprar alguna cosa que realment necessiti. Avui mateix, m’he comprat unes sandàlies que em feien falta, però vaig pensar que per uns dies ja em podia esperar que arribessin les rebaixes per venir.

Troba que estan ben ajustats els descomptes que fan?

Sí, en general surt a compte. Penso que les rebaixes sempre valen la pena.

Què hi busca vostè en unes rebaixes?

Qualsevol cosa que em faci falta. Ara han estat unes sandàlies, però podrien haver estat uns altres productes. Normalment, acostumen a ser coses concretes que necessito, tot i que a vegades entro en alguna botiga i veig que hi ha alguna cosa que m’agrada i també me l’acabo comprant aprofitant que estan rebaixades de preu. Però no acostumo a fer compres compulsives. És cert que tinc els meus capricis, però normalment ja sé què és el que vull comprar.

Amb el pas del temps, el període de rebaixes s’ha anat difuminant perquè cada vegada comencen més aviat i no arrenquen el mateix dia a tots els comerços. Considera que és bo això per al client?

Sí. Com a clienta ho trobo bé perquè el fet que les rebaixes siguin més espaiades ens dona llibertat per poder comprar més dies i sense haver de fer cues. No soc de les que vaig a comprar ràpidament els primers dies, i fins i tot hi ha algun any que no hi vaig. No passa res, i tampoc no passa res si hi vaig uns dies més tard i no trobo allò que busco. Si és així, què hi farem?

Combina la compra directa a l’establiment amb la compra on-line?

No, no en sé de comprar on-line. En qüestió de roba i sabates soc de les que vaig a la botiga i miro què hi ha. Prefereixo el mètode tradicional perquè abans de comprar-ho m’ho vull emprovar per assegurar-me que m’anirà bé. Si m’ho comprés on-line, estic segura que moltes vegades ho hauria de tornar perquè no m’agradaria o perquè la talla no m’aniria prou bé.