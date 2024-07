La restauració de la Casa de l’Ermità a Viladordis s’encalla

La parròquia de Santa Maria de Viladordis va posar en marxa fa un parell d’anys el projecte per recuperar l’anomenada Casa de l’Ermità del segle XIV, que forma part del conjunt de la sagrera del Santuari de la Salut. La parròquia va pagar el projecte de la restauració, que va costar 6.000 euros, i va posar en marxa una campanya per recollir donatius, subvencions i ajudes, que ha recollit fins aquest mes 7.313 euros.

La restauració de l’edifici costa 275.000 euros i, tot i que el bisbat de Vic aportarà una tercera part del cost, sense una subvenció, no es podrà tirar endavant.

Fa un any que la parròquia disposa dels tres pressupostos per fer les obres que va demanar, amb l’esmentat cost de 275.000 euros. Per altra banda, hi ha la campanya per aconseguir diners, que «avança molt lentament. Tots són petits donatius de feligresos i particulars, i s’han recollit fins al mes de juny 7.313 euros, sent el donatiu més significatiu de 800 euros».

Amb la idea de fer un salt endavant en la recuperació de l’edifici, es va tramitar la petició via bisbat a la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural. En la petició es va posar en valor que l’edifici és una construcció més antiga que la rectoria i que, com diu el seu nom, era la residència del cuidador de l’església. És la construcció que resta per reformar del conjunt monumental. Una restauració, defensa la parròquia, que «queda justificada per la importància històrica i artística i la determinació d’un paisatge equilibrat. El valor radica en els seus orígens romànics, als quals s’afegeixen els valors de ser una fita visual en un paisatge rural, que és una construcció tradicional a conservar i que, a més, està en ús i s’hi vol continuar mantenint». A banda, hi ha la constància que sant Ignasi va fer vetlles i pregàries al santuari durant la seva estada a Manresa.

«Malauradament, la subvenció no ha estat escollida, per la qual cosa consta com a no atorgada des del desembre del 2023». Al marge d’aquesta possible ajuda, «s’hauria de demanar un préstec d’obres per fer front a la resta del cost de l’obra. Però, fins que no arribi una ajuda significativa, no es podrà fer front a les obres d’execució».

Un llogater o un negoci

Dins del finançament del projecte, també «caldrà trobar un llogater fiable, que faci possible el retorn del préstec d’obres». En el seu dia es va parlar de llogar la casa com a habitatge, però no es descarta fer-hi un negoci de restauració. Té planta baixa, intermèdia i un espai sota teulada que és diàfan.

