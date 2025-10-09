Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa acull una jornada d’informació i de suport en el Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Tindrà lloc el 22 d'octubre vinent al punt comarcal Catalunya Central de l'Associació Contra el Càncer, inaugurat el juliol passat a la Muralla de Sant Domènec

Hi haurà un taller d'oncoestètica, xerrades sobre sexualitat i alimentació durant la malaltia, i informació de les últimes novetats en teràpies i en abordatges mèdics

Interior del punt comarcal a la Catalunya Central de l'Associació Contra el Càncer, a la Muralla de Sant Domènec de Manresa

Interior del punt comarcal a la Catalunya Central de l'Associació Contra el Càncer, a la Muralla de Sant Domènec de Manresa / Arxiu/Axel Casas

Regió7

Manresa

El punt comarcal Catalunya Central de l'Associació Contra el Càncer organitza el pròxim 22 d’octubre una jornada dedicada a la informació, la cura i l'acompanyament de pacients i famílies afectades pel càncer de mama, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.

L’activitat tindrà lloc de 4 de la tarda a 8 del vespre a les instal·lacions del punt comarcal Catalunya Central, a la Muralla de Sant Domènec, 19, de Manresa, inaugurat el juliol passat, on s’ofereixen serveis d’atenció psicològica i social per a persones amb càncer i els seus familiars, consolidant-se com un espai de suport integral a la comarca.

El programa de la jornada

La jornada oferirà un taller i xerrades amb especialistes en diferents àrees relacionades amb la malaltia. A les 4 de la tarda tindrà lloc un taller d’oncoestètica a càrrec de la Fundació Ricardo Fisses, per ajudar a millorar la imatge i l'autoestima durant el procés de tractament.

A les 5 de la tarda, Marc Clemente, psiconcòleg de l’Associació Contra el Càncer, parlarà dels efectes del càncer en la vida sexual i les relacions amb la xerrada Sexualitat i càncer de mama.

A les 6, amb l'enunciat Com cuidar l’alimentació durant el càncer de mama?, Giuliana Schifini, dietista-nutricionista de l’Associació Contra el Càncer, oferirà pautes nutricionals adaptades a cada etapa del tractament.

Finalment, a les 7 de la tarda, la doctora Montserrat Domènech, directora assistencial i cap d’Oncologia d’Althaia, i la doctora Clara Martínez, oncòloga d’Althaia, explicaran les últimes novetats en teràpies i en abordatges mèdics a la xerrada Avenços en els tractaments de càncer de Mama.

La jornada té com a objectiu oferir informació actualitzada, eines pràctiques i suport emocional a les persones afectades pel càncer de mama i als seus familiars, fomentant una comunitat més informada i resilient davant de la malaltia. Les persones interessades a participar-hi poden fer la seva inscripció de manera gratuïta a través d'aquest enllaç.

Façana del punt comarcal de l'Associació Contra el Càncer a Manresa

Façana del punt comarcal de l'Associació Contra el Càncer a Manresa / Arxiu/Axel Casas

