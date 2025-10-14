Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Treballs d’asfaltatge en els trams acabats de les obres al carrer Guimerà de Manresa

Es duran a terme aquest dijous i provocaran afectacions de trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia

Foto aèria del tram pendent d'asfaltar a la confluència de la prolongació del carrer Guimerà amb el Carrió

Foto aèria del tram pendent d'asfaltar a la confluència de la prolongació del carrer Guimerà amb el Carrió / Mireia Arso

Regió7/G.C.

Manresa

En el marc de les obres de l'operació Guimerà per millorar la urbanització del carrer comercial i, alhora, per convertir-ne un bon tram en illa de vianants, aquest dijous es duran a terme diverses actuacions lligades a la fase 1, la que es va fer entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Carrió, i de la part acabada de la fase 2 entre el carrer de Carrió i el del Bruc (plaça de Lluís Companys), atès que hi ha una altra part d'aquesta fase 2 (al tram entre el trencall als Esquilets i la Muralla) que no s'acabarà fins al gener, quan començarà la fase 3 (entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Circumval·lació).

El tram de carrer que encara s'ha de finalitzar corresponent a la fase 2 de les obres

El tram de carrer que encara s'ha de finalitzar corresponent a la fase 2 de les obres / Mireia Arso

De 9 del matí a 2 del migdia, es faran treballs de pavimentació a la cruïlla de la prolongació del carrer Guimerà amb el carrer Carrió. Per aquest motiu, hi haurà les següents afectacions al trànsit:

 - Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Guimerà en el tram comprès entre la plaça Neus Català i Pallejà i el carrer de Carrasco i Formiguera.

 - Es restringirà el trànsit de vehicles al lateral dels números imparells del passeig de Pere III, des de la plaça Espanya, tot mantenint l'accés per a veïns, vehicles d'accés al pàrquing Europa i vehicles de mercaderies. Els vehicles que accedeixin per plaça Espanya continuaran pel primer tram del Passeig Pere III, costat edifici del Casino en direcció a la Muralla.

 - L'accés i sortida de vehicles al carrer de Carrió es faran des de la plaça de la Independència.

 - Es garantirà l'accés de vehicles al carrer de Carrasco i Formiguera des de la plaça de Lluís Companys.

 A més, es duran a terme treballs de pavimentació en diversos punts del carrer del Bruc, en el tram entre la prolongació del carrer Guimerà i el de Sant Fruitós, afectats per les obres d'urbanització. En aquest cas, el trànsit de vehicles es regularà mitjançant pas alternatiu amb l'ajut de personal d'obra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  2. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  3. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  4. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  5. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  6. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
  7. Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
  8. El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros

Els 25 milions del Pla de Barris de Manresa serviran per rehabilitar edificis i reubicar serveis socials del Centre Històric

Els 25 milions del Pla de Barris de Manresa serviran per rehabilitar edificis i reubicar serveis socials del Centre Històric

El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció

El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El poder manipula

El poder manipula

Treballs d’asfaltatge en els trams acabats de les obres al carrer Guimerà de Manresa

Treballs d’asfaltatge en els trams acabats de les obres al carrer Guimerà de Manresa

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola

Cal Clarassó de Santpedor ja funciona com a espai cívic i acull les primeres activitats

Cal Clarassó de Santpedor ja funciona com a espai cívic i acull les primeres activitats

Demanen tres anys de presó per a un bagenc acusat d'estafar una dona a qui administrava el patrimoni

Demanen tres anys de presó per a un bagenc acusat d'estafar una dona a qui administrava el patrimoni
Tracking Pixel Contents