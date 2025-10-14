Treballs d’asfaltatge en els trams acabats de les obres al carrer Guimerà de Manresa
Es duran a terme aquest dijous i provocaran afectacions de trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia
Regió7/G.C.
En el marc de les obres de l'operació Guimerà per millorar la urbanització del carrer comercial i, alhora, per convertir-ne un bon tram en illa de vianants, aquest dijous es duran a terme diverses actuacions lligades a la fase 1, la que es va fer entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Carrió, i de la part acabada de la fase 2 entre el carrer de Carrió i el del Bruc (plaça de Lluís Companys), atès que hi ha una altra part d'aquesta fase 2 (al tram entre el trencall als Esquilets i la Muralla) que no s'acabarà fins al gener, quan començarà la fase 3 (entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Circumval·lació).
De 9 del matí a 2 del migdia, es faran treballs de pavimentació a la cruïlla de la prolongació del carrer Guimerà amb el carrer Carrió. Per aquest motiu, hi haurà les següents afectacions al trànsit:
- Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Guimerà en el tram comprès entre la plaça Neus Català i Pallejà i el carrer de Carrasco i Formiguera.
- Es restringirà el trànsit de vehicles al lateral dels números imparells del passeig de Pere III, des de la plaça Espanya, tot mantenint l'accés per a veïns, vehicles d'accés al pàrquing Europa i vehicles de mercaderies. Els vehicles que accedeixin per plaça Espanya continuaran pel primer tram del Passeig Pere III, costat edifici del Casino en direcció a la Muralla.
- L'accés i sortida de vehicles al carrer de Carrió es faran des de la plaça de la Independència.
- Es garantirà l'accés de vehicles al carrer de Carrasco i Formiguera des de la plaça de Lluís Companys.
A més, es duran a terme treballs de pavimentació en diversos punts del carrer del Bruc, en el tram entre la prolongació del carrer Guimerà i el de Sant Fruitós, afectats per les obres d'urbanització. En aquest cas, el trànsit de vehicles es regularà mitjançant pas alternatiu amb l'ajut de personal d'obra.
