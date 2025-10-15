La primera excavadora ja treballa al solar de Manresa on anirà la seu de la Generalitat a la Catalunya central
Dilluns es va fer el darrer tràmit burocràtic i avui dimecres s'han vist els primers operaris a les obres
L'actuació té un cost total, inclosos els enderrocs i les excavacions arqueològiques, de 24 milions
Avui dimecres ja s'ha vist moviment d'obres al solar on anirà l'edifici que acollirà la seu de la Generalitat a la Catalunya central, a Manresa, que ocuparà un edifici de nova construcció i la part que s'ha conservat dels antics jutjats. Ocuparà més de 9.000 m2 a l'illa de cases que delimiten els carrers de la Codinella i de Galceran Andreu, la baixada de la Seu i el parc de la Seu.
L'anunci per a l'arrencada de les obres, després que dissabte passat se celebrés l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra amb l'assistència del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, era aquest dilluns, però aquest dia, en què es va fer l'acta de replanteig, no es va veure activitat al solar.
L'actuació, que té un cost total de 24 milions d'euros, entre les obres, les instal·lacions i els enderrocs i excavacions arqueològiques previs, aglutinarà els serveis territorials actualment dispersos per Manresa, inclosa l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb finestreta única, que ara atén en unes dependències de la fàbrica de l'Aranya, a la plaça del Salt, on hi ha la delegació territorial.
Durant les excavacions no es va rebaixar tot el terreny per temes de seguretat, atès que ja hi va haver un esfondrament per la delicada situació en què es troben els edificis on s'intervé. Segons es va dir aleshores, quan ara es completin aquestes excavacions també es tindrà en compte el tema arqueològic, tenint en compte que el solar on es treballa es troba en una zona de Manresa amb expectativa arqueològica, atès que és al Puigcardener, on es va originar la ciutat.
El pati central, el tret més singular
Les obres es faran seguint el projecte arquitectònic dels arquitectes guanyadors del concurs públic (l'UTE formada per CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura), que proposen un edifici fet amb pedra natural per integrar-lo al màxim amb el paisatge de l'entorn, sobretot amb la basílica de la Seu, i que tindrà com a tret més identificatiu i singular el pati central amb coberta vidriada, a on s'accedirà pel xamfrà de la Codinella amb Galceran Andreu i es podrà travessar per anar al parc de la Seu, on també es faran obres per relligar-lo millor amb la nova edificació.
És previst que en el nou equipament hi puguin treballar fins a 350 persones i tindrà un aparcament subterrani amb 21 places.
El mateix model
El projecte de la nova seu a Manresa segueix el model d'anteriors edificis corporatius de la Generalitat, com el de l’antic hospital de Santa Caterina, a Girona, que va entrar en funcionament el 2010. Posteriorment, es va fer la nova seu de l’administració catalana a les Terres de l’Ebre, a Tortosa, inaugurat el juliol de 2017. Recentment, l’executiu també va adjudicar el concurs d’idees per a la nova seu de la Generalitat a Lleida, i té en marxa una redefinició dels edificis de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i de Tarragona.
Els serveis que aixoplugarà i l'estalvi
La nova seu aglutinarà la Delegació Territorial del Govern i els serveis territorials actualment desplegats per la capital del Bages, i reservarà espai per ubicar nous serveis que s’hi puguin desplegar i acollirà l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’OAC permetrà a la ciutadania fer qualsevol tràmit relacionat amb qualsevol departament de la Generalitat en un sol lloc, cèntric i accessible, a través del sistema integrat. Amb aquesta operació, la Generalitat deixarà de pagar poc més d’1 milió d’euros anual en concepte de lloguers, serveis de manteniment i subministraments.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»