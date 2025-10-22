El cementiri de Manresa amplia l’horari per Tots Sants
Es reforça el servei de bus de la línia de Sant Joan
El cementiri de Manresa ampliarà els seus horaris d’obertura amb motiu de la festivitat de Tots Sants. A partir d’aquest dijous i fins al diumenge 2 de novembre, obrirà de les 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda amb la finalitat de facilitar les visites.
Les persones que vulgui arribar al cementiri amb transport públic tenen l’opció d’agafar la línia 4, L4 Font-Valldaura, del bus urbà, que té parada al cementiri de dilluns a divendres.
El dissabte dia 1 de novembre, aquest any festiu, el servei serà el de Festius, com diumenge. En aquest cas la parada més propera al cementiri serà la del Pont Nou, al carrer Martí i Pol. El servei de la línia de festius, operarà de les 8 del matí a 2/4 i cinc d'11, amb freqüència de pas de 40 minuts.
Es reforça la línia Manresa-Sant Joan
La línia de bus Manresa-Sant Joan de Vilatorrada reforçarà el servei l'1 de novembre amb un recorregut especial que inclou parades a plaça Europa, Pompeu Fabra-carretera de Cardona, Francesc Moragas, Els Panyos i el cementiri. De retorn, s’aturarà al cementiri, plaça Valldaura i plaça Europa, amb serveis de 9 a 2/4 de 2 i de les 3 a les 7 de la tarda, amb una freqüència de pas de 15 minuts en aquesta franja horària.
Oficis religiosos
Quant als oficis religiosos, el cementiri acollirà diverses misses: l’1 de novembre, a les 12 del migdia, mossèn Joan Hakolimana, rector de la parròquia de Santa Maria de la Seu de Manresa, oficiarà una missa amb la participació de la Capella de Música de la Seu. El 2 de novembre, a les 4 de la tarda , se celebrarà una missa de difunts, també presidida per mossèn Hakolimana. En cas de pluja, aquestes cerimònies quedaran suspeses.
Millores a les instal·lacions
L’Ajuntament de Manresa ha dut a terme diverses millores al llarg de l’any com la impermeabilització de la coberta dels nínxols situats al carrer Sant Fruitós i al carrer Santa Agnès, amb un cost de 42.300 euros.
A més, la brigada municipal ha repintat la façana principal del cementiri, i, un cop passada la festivitat de Tots Sants, es preveu fer una actuació de sorrejat a la pedra de la porta principal d’accés al recinte funerari.
