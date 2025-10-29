La Joviat prepara un dinar solidari contra el malbaratament d’aliments
Els diners es destinaran a La Marató de 3Cat, que enguany es dedica a la lluita contra el càncer
L’Escola d’Hoteleria Joviat organitza per aquest dijous un dinar solidari que forma part de la campanya 'Aprofitem els aliments' que promou el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. L’objectiu de la campanya que s’ha desenvolupat els dos darrers mesos i que s’acabarà aquest octubre té com a objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de reduït les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
La Joviat demostrarà amb el dinar que ha organitzat per aquest dijous que amb aliments descartats per excés, forma o mida, també es poden crear plats deliciosos i sostenibles.
Els plats els elaboraran alumnes de la Joviat. El preu és de 20 euros per persona que es destinaran íntegrament a la Marató de TV3, que enguany es dedicarà a la lluita contra el càncer.
Segons la Joviat, amb aquesta acció també es pretén que els alumnes de l’Escola d’Hoteleria prenguin consciència sobre aquesta problemàtica, i que apostin per l’aprofitament tenint en compte que seran els futurs restauradors.
Així mateix, recorda que els principals plats de la cuina tradicional catalana tenen el seu origen en l’aprofitament d’aliments. Seria el cas dels canelons, les croquetes o la samfaina.
Arreu de Catalunya, una seixantena de restauradors han participat en la campanya ‘Aprofitem els aliments’. Els de la Catalunya central de l’àmbit de Regió7 són: Joviat Culinary Arts (Manresa); Somiatruites (Igualada); Nou Urbisol (Castellolí); col·lectiu Slow Food de la Catalunya Central, que compta amb la col·laboració de Can Patoi (Navarcles), Cau de l’Ateneu (Manresa), L’Obradora - Espai Agroalimentari Compartit de la Catalunya Central (Manresa), Restaurant Ígnia (Manresa), Mas de la Sala (Sallent), La Xicra (Artés), La Sardana (Manresa), Laida Restaurant (Manresa).
