Posen semàfors a la cruïlla de Bruc, Era Esquerra, Martí Julià i Prudenci Comellas de Manresa

Els treballs es faran aquest dijous amb l'objectiu d'augmentar la seguretat de vehicles i vianants

S'habilitarà un nou gir a l'esquerra des del carrer de Martí i Julià en direcció cap al Bruc

La cruílla que es regularà amb semàfors per millorar la seguretat de vianants i vehicles

La cruílla que es regularà amb semàfors per millorar la seguretat de vianants i vehicles / Arxiu/Mireia Arso

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

En el marc de les obres de millora de la mobilitat vinculada a l’operació Guimerà, l'Ajuntament de Manresa informa que aquest dijous, dia 30 d’octubre, es duran a terme treballs de senyalització horitzontal i vertical per posar en funcionament la nova semaforització a la cruïlla dels carrers del Bruc, de l'Era Esquerra, de Martí Julià i de Prudenci Comellas.

L'objectiu d'aquesta nova regulació és augmentar la seguretat dels moviments de vehicles i vianants que convergeixen en aquest punt. A més a més, s'habilitarà un nou gir a l’esquerra per als vehicles que circulen pel carrer de Martí Julià en direcció cap al carrer del Bruc.

En aquesta cruïlla ja fa setmanes que hi ha els semàfors instal·lats, però tapats. Demanat per aquest diari, l'Ajuntament va explicar que "els semàfors estan tapats perquè s'estan acabant de fer els treballs relacionats amb els quadres elèctrics".

Nous girs al carrer del Bruc

Darrerament, al Bruc s'hi han fet diversos canvis pel que fa a la mobilitat. Un d'ells és que els cotxes que arriben al capdamunt del carrer d'Àngel Guimerà s'hi poden incorporar, cosa que abans no podien fer. L'altra, és que des d'aquest vial es pot fer el gir a l'esquerra per baixar pel tram del Saclosa que va a parar a la plaça de la Independència i als carrers del Cardenal Lluch i de Pompeu Fabra. Tot plegat està lligat a les obres per convertir el carrer Guimerà entre la plaça de Neus Català i la Muralla de Sant Domènec en un espai sense vehicles.

