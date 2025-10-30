Sor Lucía fa una crida a participar en el Gran Recapte del 7 i 8 de novembre
La monja del convent de Santa Clara de Manresa, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, ha fet una dura crítica al sistema de targeta moneder implantat fa dos anys per ajudar les famílies en situació de pobresa. Assegura que amb aquest sistema gestionat per Creu Roja hi ha un 90% de persones a les quals no arriba ajuda i que ja ha portat a més d'un 20% d'entitats benèfiques a plegar. Constata que sense el Gran Recapte la plataforma d'aliments ja hauria d'haver abaixat la persiana. Més informació