L’Arbre dels Somnis tornarà a repartir il·lusió i alegria als infants de Manresa
La iniciativa de CaixaBank arriba a la vuitena edició amb una tendència clarament a l’alça
Regió7
Donar regals a tots aquells infants a qui els seus pares no en poden comprar. Participar activament de la iniciativa l’Arbre dels Somnis és prendre part d’un acte de solidaritat amb l’objectiu que, després de les vacances de Nadal, la desigualtat en el poder adquisitiu de les famílies no sigui un altre dels greuges als quals s’han d’enfrontar molts dels infants de la Catalunya central. L’acció solidària de la fundació la Caixa celebrarà aquesta campanya nadalenca la seva vuitena edició amb l’objectiu de mantenir la tendència a l’alça d’infants que rebran un regal.
Mireia Gorchs, responsable d’Acció Social a la territorial Catalunya de CaixaBank, explica que «el programa col·labora amb entitats locals per posar una mica de llum al Nadal en aquelles cases amb situacions difícils». Una llum que es materialitza amb un regal: «Els nens i nenes poden escriure una carta als Reis demanant aquell regal que més il·lusió els faria rebre aquest Nadal, i on a més expliquin alguna cosa d’ells mateixos». Unes cartes que després es distribueixen per totes les oficines de l’entitat, així com per algunes empreses particulars perquè «treballadors i clients es converteixin en Reis Mags».
La iniciativa s’estén a la totalitat del territori català, i a cada zona la col·laboració es vertebra amb una entitat diferent. Al Berguedà, es treballa amb Càritas Berga; a l’Anoia i al Baix Llobregat nord, ho fan amb Actua; a la Cerdanya, amb Càritas Puigcerdà, i a l’Alt Urgell, amb Càritas la Seu. Al Solsonès i al Bages, CaixaBank treballa amb infants de la Fundació del Convent Santa Clara.
«Igualar oportunitats»
La directora de l’entitat que dona cobertura al Bages i al Solsonès, sor Lucía Caram, es mostra molt satisfeta amb la iniciativa, ja que «podem igualar les oportunitats, aconseguir que tots els nens siguin iguals, i això és impossible si no tenen els mateixos recursos». Uns recursos que és el que els dona precisament la xarxa de clients de CaixaBank. «Volem que els nens tinguin una il·lusió per compartir amb els seus amics», sentència Caram.
Una de les persones que fa ja anys que participa en la iniciativa és la Pilar. Una clienta de 88 anys que apunta que «ja he viscut molt, però els nens tenen tota la vida al davant i mereixen començar-la amb esperança», i que reconeix que, «mentre pugui, seguiré participant, perquè donar és el que més alegria em porta».
La iniciativa no seria possible sense la participació de voluntaris com la Berta Vendrell: «Acompanyem a pares i infants a elaborar una carta que els faci molta il·lusió». Ella mateixa ha ajudat les famílies del Mohamed, la Meriem i l’Ahmed, tres infants que han participat de la iniciativa. La Meriem recorda que «estava molt emocionada, i quan em van portar el joc de maquillatge vaig saltar durant un dia per casa». L’Ahmed ha demanat un lego de Pokémon «perquè sempre n’he volgut» i el Mohamed «unes vambes perquè de tant córrer se’m desgasten», expliquen els tres infants amb un somriure d’orella a orella.
109 infants al Bages i un nou rècord estatal
L’Arbre dels Somnis de CaixaBank permetrà repartir el regal que demanen en les seves cartes un total de 109 nens en risc de vulnerabilitat del Bages. El programa es canalitza a través de 27 oficines que fan que la iniciativa arribi a tota la comarca, que disposen des de dimecres d'aquesta setmana de cartes escrites per nens, de fins a 12 anys, que poden estar en risc de pobresa alimentària o en una altra situació de possible vulnerabilitat.
A tota Espanya es repartiran regals a més de 34.000 nens en situació de vulnerabilitat gràcies a les gairebé 3.000 oficines de CaixaBank, les més de 400 entitats socials de totes les comunitats autònomes i les més de 430 empreses que hi col·laboren.
L’edició del 2025 és la vuitena i la previsió d’atendre les peticions de 34.525 cartes implica superar un nou rècord de beneficiaris de la iniciativa. Amb aquesta campanya i comptant des de la primera edició de l’Arbre dels Somnis, el 2018, CaixaBank aconseguirà ajudar a complir els desitjos de més de 220.000 nens en risc de pobresa i d’exclusió social.
