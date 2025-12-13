Com seria la llegenda de Sant Jordi si hagués passat a l'altra banda de l'Atlàntic?
La manresana Marina Casas ha impulsat l’edició d’un conte escrit per estudiants de català de la Universitat de l’Havana que ofereix una versió alternativa de la història amb inspiració cubana
Com seria la llegenda de Sant Jordi si, en lloc de néixer a Catalunya, hagués passat a l’Havana? Aquesta és la pregunta que es van fer els estudiants de català de la Universitat de l’Havana quan la seva professora, la manresana Marina Casas, els va proposar imaginar-se una versió diferent de la llegenda. El resultat? El conte titulat En Yordan, el Drac i la Jordina, un llibre que mostra la passió que hi ha per aprendre català a l’altra banda de l’Atlàntic i que, alhora, vol visibilitzar la situació de crisi a Cuba, ja que tots els beneficis es destinaran a famílies vulnerables. L’obra es va presentar dijous a l’Espai Òmnium de Manresa, amb la presència de la seva impulsora, l’editor de l’obra Ignasi Torras, sota el segell Edito, i, des de la distància, de la dotzena d’estudiants que hi han participat i a qui el públic va poder escoltar a través de vídeos en un català impecable. La presentació també va comptar amb la presència de la metgessa i escriptora cubana Violeida Sánchez, resident a Manresa.
«Tot va començar amb un exercici d’escriptura creativa», diu Casas, que va ser professora de català a l’Havana entre el 2021 i el 2024 i que actualment imparteix classes a la Universitat de Sao Paulo, al Brasil. La manresana explica que hi ha molts motius que porten els alumnes cubans a estudiar català. «Hi ha molts descendents d’espanyols o catalans que volen recuperar les arrels, també hi ha força alumnat plurilingüe per a qui el català és una llengua més a aprendre i altres que senten pura curiositat per la nostra cultura». En aquest context, va proposar als alumnes fer una pluja d’idees per imaginar una altra versió de la llegenda. «De seguida vaig tenir la sensació que allà s’estava cuinant alguna cosa especial», afirma.
D’aquí va sorgir una història emotiva que explica l’arribada d’uns pirates i d’un cocodril -batejat com a Drac- que trastoca la vida dels havans. Per fer front a la situació, hauran de comptar amb l’ajuda d’un güije, un follet de la mitologia cubana anomenat Yordan (a Cuba no hi ha Jordis, però sí molts Yordans), i de la governadora Jordina, que aporta un paper més rellevant a les dones en aquesta versió de la llegenda. El relat, amb moltes referències a la mitologia cubana i a la cultura catalana, està acompanyat d’il·lustracions plenes de color de l’artista cubà Alfredo Rodríguez i d’una edició cuidada que evoca l’encant dels contes tradicionals, amb una lletra lligada que submergeix el lector en la història.
La publicació del llibre no va ser fàcil. Casas i els alumnes van haver d’impulsar una campanya de Verkami i crear vídeos de promoció a les xarxes per aconseguir els fons necessaris. «Fer un llibre porta molta feina, però som molt afortunats, perquè a Cuba ni amb voluntat es podria fer, a causa de la manca de llibertat d’expressió i del control governamental sobre les publicacions», explica Casas, que destinarà el 80% dels beneficis a persones cubanes en situació de vulnerabilitat.
De fet, un dels objectius principals del projecte és donar suport a Cuba, una illa que, com relata Casas, pateix talls constants de llum i aigua, la reducció de la cistella bàsica dels aliments i carrers insalubres que provoquen la proliferació de malalties com el dengue. A aquestes dificultats s’hi sumen els danys causats per l’huracà Melissa aquesta tardor, especialment a l’orient de l’illa, amb inundacions i destrosses en habitatges.
Per tot plegat, els impulsors reivindiquen que la publicació d’aquest llibre és gairebé un acte heroic i una mostra de la resiliència i la dedicació amb què els alumnes s’apropen a la nostra llengua i cultura. «Quan explico que ensenyo català al Brasil o a Cuba, aquí la gent em mira amb cara de pànic, però allà em miren amb il·lusió. Hi ha emoció i curiositat per aprendre la nostra llengua», afirma.
L’obra, que s’acompanya d’un web gratuït amb recursos didàctics, es pot adquirir a titols.cat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir