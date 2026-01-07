La Cavalcada de Reis de Manresa a vista de dron
Imatges de la gravació mostren l'arribada dels reis pel Pont Vell, l'escenari circular a la plaça Major i el castell de focs final, amb la basílica de la Seu sempre present i que hi esdevé la principal protagonista
Durant la cavalcada dels Reis d'Orient d'aquest dilluns a Manresa van sobrevolar el cel de la capital del Bages dos drons. Un per a temes de seguretat, com ja ha fet la Policia Local en les dues darreres festes majors, i un altre contractat per l'Ajuntament per tenir imatges aèries de l'esdeveniment.
No s'hi veuen les carrosses, que enguany s'estrenaven i que van ser un dels principals atractius de la proposta, però les imatges sí que mostren l'arribada de l'Àngel i de Melcior, Gaspar i Baltasar pel Pont Vell, punt on els esperava la gentada abans de l'inici de la cavalcada.
També hi ha diverses imatges de l'escenari circular que es va muntar a la plaça Major per primera vegada, que va tenir protagonisme al final de la vetllada, quan hi van pujar els tres reis, que van arribar a peu fins a la plaça Major, per recollir la clau de la ciutat que obre totes les portes de mans de l'alcalde Marc Aloy, i per adreçar unes paraules als presents. Igualment, es veuen imatges del castell de focs final, amb la Seu de fons, pràcticament omnipresent en tots els fotogrames.
Enguany, la cavalcada estrenava proposta i es va notar en el conjunt del seguici amb una posada en escena molt estudiada, unes carrosses renovades i altres novetats, com la decisió de no llançar els caramels sinó de donar-los en mà per evitar problemes de seguretat, atès que algunes persones es tiraven directament a terra per agafar-los i altres n'abusaven i n'omplien bosses directament.
Una escena curiosa
A l'inici de la carretera de Vic hi va haver una pluja de confeti daurat des dels balcons quan van arribar els reis que va oferir imatges curioses, com la d'una dependenta de l'Ametller escombrant el confeti que els va entrar al local.
Com ja va explicar àmpliament aquest diari, la cavalcada va tenir alguns problemes, com l'arrencada amb retard i un tram final que es va allargar excessivament perquè dues carrosses van quedar encallades a la rampa que hi ha per baixar de l'andana central del primer tram del Passeig a la Muralla. Va fer falta molta paciència i que baixés tothom de les dues carrosses, els reis inclosos...
