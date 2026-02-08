Els 43 veïns afectats per l’incendi del carrer Santa Llúcia són reallotjats en un alberg
Els Bombers continuen treballant en el foc
Els Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest diumenge en l’incendi que s’ha originat al matí als baixos del número 27 del carrer Santa Llúcia de Manresa, un foc que ha acabat afectant tot l’edifici i ha provocat el col·lapse parcial de l’immoble.
Com a mesura preventiva, s’han desallotjat els veïns del número 27 i també els residents dels edificis contigus, situats als números 25 i 29 del mateix carrer. En total, 43 persones han resultat afectades i passaran la nit a l’Alberg del Carme. Inicialment, totes elles han estat traslladades a l’Ajuntament de Manresa, ubicat a poca distància del lloc dels fets, on han pogut rebre atenció i menjar.
Els Bombers han activat el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), que conjuntament amb l’arquitecte municipal ha dut a terme una primera avaluació dels danys estructurals. A conseqüència de l’incendi, l’edifici ha patit una afectació important i els treballs tècnics per analitzar l’estat dels blocs adjacents continuaran aquest dilluns.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 20 persones. D’aquestes, 18 han rebut l’alta al mateix lloc de l’incident, mentre que dues persones han estat traslladades a l’Hospital de Sant Joan de Déu en estat menys greu.
L’Ajuntament de Manresa ha activat diversos serveis municipals, com Serveis Socials, Protecció Civil i la Policia Local, per donar resposta a l’emergència i atendre les persones afectades. Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí Moll, i la regidora de Drets Socials, Mariona Homs Alsina.
