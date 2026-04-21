El projecte de la Fàbrica Nova queda en mans de vuit equips d’arquitectes de primer nivell
Els despatxos professionals tenen temps fins al juny per proposar què farien a l’interior de la nau
El projecte per reconvertir la Fàbrica Nova de Manresa en un pol de coneixement, formació, recerca i estudis universitaris, avança. Aquest juny és previst que finalitzin els treballs de rehabilitació de façanes i cobertes, pas previ imprescindible per entrar i començar l’actuació a l’interior de la nau industrial. Amb aquest objectiu, s’ha posat ja en marxa la primera ronda del concurs de projectes per definir els espais interiors. La Junta de Govern de l’Ajuntament de Manresa ha escollit vuit equips d’arquitectes perquè presentin les seves propostes.
Quan va sortir la convocatòria, els impulsors de la iniciativa, Ajuntament de Manresa i Universitat Politècnica de Catalunya, van rebre 23 sol·licituds per participar en el concurs. D’aquestes se’n van admetre, finalment, 21, entre les quals hi havia despatxos, de Bèlgica, un dels Països Baixos i un altre de França, a més a més d’equips catalans.
Que el projecte per dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova no és menor ho demostra, primer, el fet que té un pressupost pràcticament de dos milions d’euros que Ajuntament i Politècnica pagaran a mitges. Segon, pel repte que suposa omplir de contingut una antiga nau tèxtil de les dimensions de la Fàbrica Nova, que abasta superfície d’uns 25.000 metres quadrats. Finalment, també cal tenir en compte el prestigi que suposa participar en un projecte d’aquestes dimensions. La convocatòria, per pressupost, tenia un àmbit europeu.
Avaluació del jurat
Un jurat ha avaluat els projectes segons el seu interès formal, la coherència de les solucions i el pressupost de les diferents especialitats. També els mèrits i treballs elaborats pels equips. Després d’analitzar les propostes dels 21 licitadors admesos en un primer moment, ha proposat a l’òrgan de contractació la selecció de vuit equips per passar a la següent fase.
Segons l’Ajuntament de Manresa, es tracta d’equips d’arquitectura de primer nivell formats per unions temporals i despatxos amb una trajectòria «indiscutible, fet que garanteix que el futur disseny interior de la Fàbrica Nova estarà a l’avantguarda arquitectònica».
Es tracta de Data Arquitectura i Enginyeria & Joan Ramon Pascuets Iglesias; Julià Arquitectes, autors del projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova; Camps Felip Arquitectos & Tuñon Albornoz Arquitectura; Ravetllat Arquitectura & Carles Enrich Studio & Taller 95 Arquitectes; Vivas Arquitectos Barcelona & Tomàs Morató Pasalodos; B720 Arquitectura; Nogué Onzain Arquitectes & Iker Alzola Molina; Agència Material Agència Immaterial & Civic Architects VOF.
Els despatxos tenen temps fins a finals de juny per presentar les seves propostes.
Un jurat format per l’arquitecte cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l’Ajuntament de Manresa, un arquitecte designat per l’Ajuntament, dos de la UPC, dos més del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i un secretari amb veu però sense vot, escollirà el projecte guanyador.
A partir d’aleshores, l’equip tindrà un any i mig per lliurar el projecte definitiu. El jurat haurà de valorar, llavors, quin resulta guanyador, amb la qual cosa s’iniciarà una nova fase: el concurs per adjudicar les obres.
Els blocs a definir
El que es demana a cadascun dels equips d’arquitectura és que defineixin quatre grans blocs funcionals que conviuran i s’interrelacionaran dins del recinte. Uns espais oberts a la ciutadania, com l’atri principal, un bloc polivalent de convencions, un espai de divulgació tecnològica, una biblioteca i serveis de restauració. També els espais universitaris de la UPC, amb les seves corresponents aules, laboratoris, tallers i zones per a la vida associativa dels estudiants, així com serveis de direcció i espais de treball. Serveis per fomentar l’emprenedoria i finalment el Centre de Formació Pràctica.
Abans de tot això, el pròxim 7 de maig, ja pràcticament rehabilitada, la Fàbrica Nova tornarà a obrir 37 anys després que el complex industrial tanqués. Serà durant una nova edició dels Premis Cambra, que enguany coincideixen amb els 120 anys de la institució.
