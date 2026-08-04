La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
El negoci ha estat tancat un any i mig i, després d'una intensa rentada de cara, tornarà a funcionar com a autoservei amb la marca HICAP Energy
Tindrà vuit sortidors amb cinc productes diferents, pagament a cada terminal, caixer automàtic per a efectiu i vint càmeres de vigilància per garantir la seguretat dels clients
La manresana Laura Codina i Isidre Camprubí, dels Prats de Rei, municipi en el qual resideixen, són al capdavant de la gasolinera que hi ha a la carretera de Cardona de Manresa, que tornarà a obrir pròximament -entre final d'agost i començament de setembre- amb el nom comercial d'HICAP Energy.
Com va explicar Regió7, la societat Germans Codina, que va ostentar el negoci durant dècades i que, fins que va tancar del tot, el 31 de desembre del 2024, el va tenir arrendat a la cadena d'estacions de servei BP, s'ha dissolt i la benzinera ha quedat en mans de la neta d'un dels fundadors, Enric Codina, casat amb Montse Vall.
Un negoci que es fa gran
Laura Codina i Isidre Camprubí també són els propietaris d'HICAP Selfspace, l'empresa de lloguer de trasters i minimagatzems a la capital del Bages per a empreses i autònoms. Fa set anys que van obrir un centre HICAP al carrer de Francesc Moragas i l'any passat el van ampliar amb un segon centre al carrer de Sallent. També tenen el pàrquing Carrió al carrer amb el mateix nom i el pàrquing Gesvic al carrer de Puigterrà de Baix. L'empresa compta actualment amb una cartera d'un miler de clients.
La gasolinera, que suposa una nova línia de negoci d'HICAP, està situada al número 80 de la carretera de Cardona. L'espai, que ha estat abandonat durant mesos, ha fet un canvi radical. Es veu molt més gran, hi predominen els colors corall, gris i blanc i hi destaca un gran "Benvinguts" a la paret principal. Tot és nou. Disposarà de vuit sortidors de càrrega amb cinc productes diferents: gasoil normal, gasoil plus energy, gasolina 95, gasolina 98 i Adblue, un additivat amb productes de darrera generació. Els preus seran dinàmics d'acord amb el mercat lliure.
La seguretat, primordial
Cada sortidor serà d'autoservei i es podrà fer el pagament en cadascuna de les terminals. A banda, hi haurà un caixer per a les persones que vulguin pagar en efectiu. En qualsevol cas, remarquen Codina i Camprubí, pensant en la seguretat de la clientela, "que per a nosaltres és primordial, juntament amb la neteja", s'ha instal·lat un sistema de vigilància amb vint càmeres.
HICAP Energy obrirà les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any. Les instal·lacions inclouen un despatx on s'oferirà atenció personalitzada als clients, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 4 de la tarda, que podran optar a una targeta de fidelitat per gaudir d'avantatges i de descomptes.
La nova gasolinera també tindrà armariets per a la recepció de paqueteria d'Amazon i d'InPost, servei per inflar les rodes i, com a anècdota, conserva l'antiga bàscula per pesar els camions que, tot i que ja no funciona, han volgut mantenir com a record.
En un futur, la intenció dels propietaris del negoci és oferir un autorentat de vehicles.
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