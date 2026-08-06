Treballs a la rotonda de l'avinguda dels Dolors de Manresa amb el carrer de l'Alcalde Joan Selves per una tapa de clavegueram enfonsada
La reparació d'urgència a càrrec d'Aigües de Manresa es durà a terme aquest divendres 7 d'agost
És previst que duri un sol dia i obligarà a fer desviaments puntuals de la circulació
Regió7/G.C
Aigües de Manresa durà a terme aquest divendres, 7 d'agost, treballs de reparació d'urgència d'una tapa de registre de la xarxa de clavegueram que s'ha enfonsat a la rotonda situada entre l'avinguda dels Dolors i el carrer de l'Alcalde Joan Selves de Manresa.
Amb motiu d'aquestes obres, es produiran les següents afectacions al trànsit durant tota la jornada:
- Tall a la rotonda: Es tallarà la circulació de vehicles a l'interior de la rotonda en el tram comprès entre el carrer de l'Alcalde Joan Selves i la sortida cap al carrer de la Pau.
- Tall d'accés des del carrer de la Pau: Es prohibirà l'accés de vehicles des de la rotonda del carrer de la Pau amb el carrer de Santa Joaquima de Vedruna en direcció a l'avinguda dels Dolors.
- Desviament alternatiu: Els vehicles que circulin per l'avinguda dels Dolors en sentit sortida de la ciutat seran desviats per l'interior de la rotonda en sentit contrari a l'habitual per poder accedir a la rotonda del carrer de la Pau amb Santa Joaquima.
L'Ajuntament de Manresa informa que es preveu que les feines tinguin una durada d'un dia i que la circulació es restableixi amb normalitat una vegada finalitzades les tasques de reparació.
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