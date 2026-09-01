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Prop de 700 persones es concentren contra la mort de Carles Vilajosana i reclamen justícia i acció política
Unes 700 persones s'han congregat aquesta tarda a la plaça Major de Manresa en una mostra de rebuig cap a l'homicidi d'un home de 45 anys aquesta passada nit a la capital del Bages. Ha estat una concentració convocada sense signatura en la qual sí que, però, s'ha parlat molt de política. Durant l’acte, s’han sentit proclames contra els polítics, s’ha preguntat per l’absència de l’alcalde, Marc Aloy, i s’han reclamat «justícia» i responsabilitats pel cas. A quarts de nou del vespre, encara hi havia persones concentrades a la plaça. No hi ha hagut cap pancarta que encapçalés l'acte. Més informació