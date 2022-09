Els dentistes espanyols alerten sobre una nova moda, molt estesa al Regne Unit, i que ja arribat al nostre país amb els primers pacients afectats.

Sota el ‘hashtag’ TurkeyTeeth, milers d’usuaris comparteixen a les xarxes socials els tractaments dentals als quals se sotmeten a Turquia a un preu molt reduït: caretes (per millorar l’estètica de la dent mitjançant làmines de porcellana) i corones (pròtesis dentals).

Però, com explica el president del Consell General de Dentistes d’Espanya, el doctor Óscar Castro, el que és barat acaba sortint car (i més en qüestions de salut): greus complicacions i infeccions i abscessos. "La tendència Turkey Teeth suposa un greu risc per a la salut de la població, especialment per als joves, que són els que més segueixen les xarxes socials. Estem veient que al Regne Unit hi està havent molts afectats, i esperem que aquesta pràctica no s’estengui a Espanya".

I és que un tractament mal fet pot tenir conseqüències irreversibles per a la salut de la nostra boca, com: "Danys al nervi dental, dolor, infecció, abscessos, pulpitis i fins i tot la pèrdua de la dent". Per això, afirma l’especialista, "abans de sotmetre’s a qualsevol intervenció és molt important que el dentista realitzi un diagnòstic i un pla de tractament personalitzat, ens expliqui detalladament en què consisteix i que en faci un seguiment per comprovar que tot evoluciona correctament".

En el cas de sotmetre’s a un tractament fora de les nostres fronteres, i si sorgeix qualsevol contratemps per una mala praxi professional "hauran d’iniciar un procediment legal en un país estranger, on la normativa sanitària, asseguradora i de responsabilitat civil és diferent de l’espanyola".

Els resultats del Trukey Teeth: periodontitis i pèrdua dental

El doctor Ferran Llansana ja ha atès sis pacients espanyols, entre 30 i 35 anys, que havien viatjat fins a Turquia per sotmetre’s a tractaments dentals estètics i que s’han trobat que els resultats no eren els esperats.

"Actualment, acabem de tractar un pacient perquè li va caure una corona i presentava una lesió apical aguda en dues dents que van requerir una endodòncia, a més d’un ajust oclusal complex i de la rehabilitació de les 20 restauracions", assenyala l’odontòleg, especialista en estètica dental.

"El motiu principal del fracàs d’aquests tractaments és l’absència d’una planificació exhaustiva. Una bona planificació permet obtenir el millor resultat estètic amb el menor tallat de la dent". Tal com remarca el doctor Llansana, tots els casos que han arribat a Espanya provinents de Turquia estan afectats per "falta de treball amb instruments com microscopis".

"He observat que es van realitzar processos més estàndards i no els adequats en aquests casos: planificar el volum final de la restauració i després reduir amb prou feines 0,2 o 0,3 mil·límetres de dent o fins i tot descartant aquells casos que prèviament necessitin tractaments complementaris, com pot ser l’ortodòncia". Els danys ocasionats per aquests tractaments de caretes, que no han sigut duts a terme correctament, ni pel temps dedicat ni pel material utilitzat, són definitius.

La majoria dels pacients patiran periodontitis, una patologia crònica de les genives i que es manifesta amb genives vermelles o inflamades, dolor i sagnia i, en el pitjor dels casos, pèrdua de les peces dentàries. I, tot i que ara es busca aconseguir un somriure perfecte, diu el doctor Llansana, les caretes no són sempre la millor solució a curt termini. "Alguns pacients que tinguin mala comissió o apinyaments aguts han de portar prèviament ortodòncia".

Això sí, insisteixen que no totes les clíniques dentals ubicades a Turquia fan tractaments deficients. "El problema són aquelles clíniques on la persona és tractada com un número més i no com un pacient únic", remarca el doctor Castro, que també ressalta que "tenir una boca sana és bàsic per gaudir d’una bona salut general i d’una qualitat de vida òptima".