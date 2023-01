Tothom ha experimentat dificultat per empassar en algun moment de la seva vida. Passa quan es menja massa ràpid, quan no es mastega bé o quan s’intenta consumir molta quantitat d’aliment sòlid o líquid de cop. Però una cosa és un impediment esporàdic i una altra que esdevingui habitual. Segons un estudi de TK Home Solutions, companyia especialitzada en pujaescales per a la llar, aquest trastorn afecta tres de cada deu espanyols de més de 60 anys. A més, és la primera causa de mort en pacients neurològics i la tercera en persones majors de 85 anys.

Poden influir-hi l’envelliment o la genètica. També hi ha una disfàgia nerviosa que afecta persones amb ansietat. I nombroses afeccions que estrenyen la gola o l’esòfag. Les causes que provoquen la disfàgia, que pot ser orofaríngia o esofàgica, fan que sigui difícil de prevenir. Els experts alerten de la importància d’un diagnòstic precoç, ja que la malaltia és una gran desconeguda – fins i tot per a molts metges– i està infradiagnosticada. D’altra banda, recorden que "quan es conviu amb nens, amb grans o amb persones que pateixen problemes per empassar-se, la maniobra de Heimlich és decisiva per salvar vides". Menjar amb una postura correcta i a poc a poc, tenir cura de la dentadura i, si és postissa, vigilar que s’ajusti bé, mastegar bé els aliments, així com ingerir glop d’aigua mentre es menja són algunes de les recomanacions per sobreportar la malaltia. Els símptomes que et poden alertar d’un problema Els signes i símptomes que poden mostrar-se per disfàgia poden ser diversos. Els experts indiquen que és important conèixer-los per reaccionar a temps i evitar riscos innecessaris i situacions d’ennuegament o d’estrès:

Impossibilitat d’empassar. Seria el més evident, al fer-se una bola a la boca i no poder empassar els aliments ni beure amb normalitat. Això també desencadenaria un aprimament notori, desnutrició i deshidratació que s’ha de tractar a temps.

Els aliments tornen a la boca. La regurgitació provoca que els aliments que estaven a punt d’empassar tornin, fins i tot de vegades provocant el vòmit. La regurgitació de manera reiterativa pot danyar les diferents estructures que formen part de la fase faríngia en l’acte de deglució.

Dolor en empassar. També anomenat odinofàgia, és el dolor a la faringe que pot ser agut i sense que hi hagi deglució, que provoca una animadversió forta dels àpats i les hores de menjar.

Altres signes i símptomes de disfàgia poden ser el baveig, la tos, la veu ronca, acidesa estomacal freqüent, el retorn dels aliments o la sensació que els aliments s’embussen a la gola o a l’estèrnum.