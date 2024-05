El vi | Viña Pedrosa Reserva 2019

A «Bodegas Hnos. Pérez Pascuas» fa més de 40 anys que treballen per aconseguir un producte de màxima qualitat. L’experiència els ensenya que la clau de l’èxit és no perdre les arrels, ser sempre fidel als seus orígens i valors, conèixer i respectar la terra de la qual venim. També, apostant per l’artesania i la tradició i al mateix temps, tenir la capacitat d’innovar, de provar, de corregir i rectificar, així s’aconsegueix millorar cada any, i que l’anyada actual sigui millor que l’anterior, mantenint l’estil i sempre amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència. Això junt amb unes vinyes d’altitud extrema, sòls pobres i de poca profunditat, vinyes velles que han sabut recollir la saviesa dels seus avantpassats.

El resultat són vins que produeixen sentiment…

La collita del 2019 serà recordada com la «gran collita», ja que ha sigut catalogada com excepcional. Amb l’anécdota que totes les collites acabades amb «9» han sigut catalogades com excepcionals. Aquest reserva del 2019 envelleix 24 mesos en barriques de roure francès i americà que renoven cada tres anys.Després el vi resta un any més en ampolla per acabar el seu afinament, que es caracteritza per ser un vi negre elegant i de llarg recorregut. Es presenta ampli, carnós i llaminer amb una excel·lent estructura i una gran concentració de tanins nobles.

Aromes a fruita madura en combinació amb les aromes de cria.

DOC: Ribera del Duero

Preu: de 35 a 38 €