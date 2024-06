Aquesta és la llista dels 100 millors restaurants del món de 2024

La llista de 'The World's 50 Best Restaurants' 2024 s'ha donat a conèixer aquest dijous durant una gala celebrada a Las Vegas a la qual han assistit 1.200 persones, la més multitudinària de les seves 22 edicions. Disfrutar (Barcelona) ha estat distingit com el millor restaurant del món, seguit d'Asador Etxebarri (Axpe, Biscaia) i Table by Bruno Verjus (París). En quarta posició ha quedat Diverxo (Madrid).

Per elaborar la llista, els organitzadors han tingut en compte els vots de 1.080 experts culinaris de 27 regions del món, entre els quals estan escriptors, crítics i restauradors.

Aquesta és la llista completa de 'The World's 50 Best Restaurants' 2024:

Disfrutar (Barcelona, millor restaurant d'Europa) Asador Etxebarri (Axpe, Biscaia) Table by Bruno Verjus (París) Diverxo (Madrid) Maido (Lima, millor restaurant de Sud-amèrica) Atomix (Nova York, millor restaurant d'Amèrica del Nord) Quintonil (Mèxic DF) Alchemist (Copenhaguen) Gaggan (Bangkok, millor restaurant d'Àsia) Don Julio (Buenos Aires) Septime (París) Lido 84 (Gardone Riviera, Itàlia) Trèsind Studio (Dubái, millor restaurant d'Orient Mitjà) Quique Dacosta (Dénia) Sézanne (Tòquio) Kjolle (Lima) Kol (Londres) Plénitude (París) Reale (Castel di Sangro, Itàlia) Wing (Hong Kong, nova entrada més alta) Florilège (Tòquio) Steirereck (Viena) Sühring (Bankgok, nova entrada) Odette (Singapur) El Chato (Bogotà) The Chairman (Hong Kong, major pujada) A Casa do Porco (Sao Paulo) Elkano (Guetaria) Boragó (Santiago de Xile) Tim Raue (Berlín) Belcanto (Lisboa) Den (Tòquio) Pujol (Mèxic DF) Rosetta (Mèxic DF) Frantzén (Estocolm) The Jane (Anvers) Oteque (Rio de Janeiro, nova entrada) Sorn (Bangkok, nova entrada) Piazza Duomo (Alba, Itàlia) Le Du (Bangkok) Mayta (Lima) Ikoyi (Londres) Nobelhart & Schmutzig (Berlín) Mingles (Seül) Arpège (París) Singlethread (Healdsburg, els EUA) Schloss Schauestein (Fürstenau, Suïssa) Hisa Franko (Kobarid, Eslovènia) La Colombe (Ciutat del Cap, nova entrada) Uliassi (Senigallia, Itàlia) Le Calandre (Rubano) Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, nova entrada) Leo (Bogotà) Kadeau (Copenhaguen) Mérito (Lima) Narisawa (Tòquio) Potong (Bangkok) Lasai (Rio de Janeiro) Enigma (Barcelona) Fyn (Ciutat del Cap) Nuema (Quito) Coda (Berlín, nova entrada) Bozar (Brussel·les, nova entrada) Orfali Bros Bistro (Dubái) Brat (Londres) La Cime (Osaka) Alcalde (Guadalajara) Burnt Ends (Singapur) Fu He Hui (Shanghái) Le Doyenné (Saint-Vrain, nova entrada) Le Bernardin (Nova York) Aponiente (El Puerto de Santa María) Mil (Cusco, nova entrada) Nusara (Bangkok) Ernst (Berlín) Flocons de Sel (Megève) La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil) Masque (Bombai, nova entrada) Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (París) The Clove Club (Londres) Mugaritz (Sant Sebastià) Sud 777 (Ciutat de Mèxic, nova entrada) Willem Hiele (Oudenburg, nova entrada) Restaurant Jan (Munic) Ceto (Roquebrune-Cap-Martin) Mosu (Seül, nova entrada) Lyle's (Londres) Tantris (Munic) Indian Accent (Nova Delhi, nova entrada) Smyth (Chicago, nova entrada) Neolokal (Istanbul) Labyrinth (Singapur) Sazenka (Tòquio) Mountain (Londres, nova entrada) Meta (Singapur) Onjium (Seül, nova entrada) Core by Clare Smyth (Londres) Saint Peter (Sídney, nova entrada) Cosme (Nova York) Fauna (Vall de Guadalupe, nova entrada)

Durant la gala s'han lliurat més premis. Són aquests: