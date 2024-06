El gelat saludable que pots menjar tots els dies de l'estiu: sense sucres i amb només 3 ingredients

Si ets dels quals vol cuidar la línia també a l'estiu, però sense renunciar als plaers del menjar més refrescant, has de conèixer aquesta recepta per a no deixar de menjar gelats i gaudir sense remordiments de les postres per excel·lència de l'època estival. No renunciïs al dolç de l'estiu per comptar calories perquè existeix la versió més saludable dels mítics gelats mágnum que podràs preparar a casa amb només tres ingredients i amb moltíssim sabor. Una vegada que els provis no podràs parar de fer-los.

Ingredients:

Dos plàtans

Formatge fresc batut o iogurt natural

30 grams de crema de cacauet o de qualsevol crema de fruita seca

Xocolata negra per si vols fer-li una cobertura

Elaboració: