Aquestes són les millors coques artesanes de Sant Joan

Arriba Sant Joan i les tradicionals coques de Sant Joan es converteixen en les protagonistes. Amb una gran varietat de sabors i textures, aquest dolç tradicional és imprescindible per celebrar la nit més màgica de l'any. A Regió7 et mostrem on trobar les millors coques de Sant Joan tradicionals del territori. Descobreix les coques que faran de la teva revetlla una experiència inoblidable.

Cal Moliné

La coca de Sant Joan és la més popular i tradicional a Catalunya. A Cal Moliné en trobaràs per a tots els gustos, amb pinyons, de crema, nata o fruita confitada, totes irresistibles i delicioses. La coca de Sant Joan és un clàssic per compartir amb amics i família durant la Revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l’any. Cal Moliné compta amb establiments a diverses localitats de la Catalunya central i en totes oferirà la seva magnífica coca. Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

Coques de Sant Joan de Cal Moliné / Cal Moliné

Forn de Cabrianes

Forn de Cabrianes transformarà la teva revetlla de Sant Joan en una nit màgica amb les seves Coquíssimes, una selecció de coques artesanes elaborades amb ingredients de qualitat i disponibles per lliurament a domicili. Aquestes delícies dolces són perfectes per compartir en qualsevol esdeveniment especial. Encarrega ara les teves coques a qualsevol de les botigues o a la seva pàgina web i assegura't una celebració inoblidable.

Coquíssimes del Forn de Cabrianes / Forn de Cabrianes

Forn Passeig

Situat a l'avinguda de les Bases de Manresa, 110-112, Forn Passeig és una aposta segura si vols una coca de Sant Joan artesana elaborada amb els millors ingredients, que garanteixen un sabor únic i deliciós. A més, Forn Passeig també ofereix una àmplia selecció de productes i plats casolans llestos per emportar-se i servir a taula. La solució més saborosa per fer que Sant Joan sigui tot un èxit. Per fer una comanda, només cal trucar als 667 46 40 19 o al 93 877 33 36 o passar-se pel seu establiment. Més informació a la seva pàgina web.