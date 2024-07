EL VI | El Sequé 2021

Interessant vi considerat com un dels millors del món per la seva relació qualitat –preu segons el portal Wine -Searcher. És un vi de les Bodegas Artadi (Rioja), un dels cellers més prestigiosos d’Espanya, famós per l’elaboració de grans vins. El seu propietari des de 1992 és Juan Carlos López de Lacalle, extraordinària persona que arran del molt bon treball fet a la seva casa mare riojana ha assolit creacions com Viña El Pison(100 Punts Parker) que l'han accedit al cim de l'enologia mundial. La seva obsessió pel cultiu de la vinya el va dur a descobrir expressions úniques que poden marcar la personalitat de vins autèntics reflectint els seus orígens. La mateixa convicció que el va portar fins al Sequé (Alacant) atret pel clima i la història vinícola. Es va associar amb un altre cellerer de la zona, Agapito Rico, per fundar les Bodegas y Viñedos El Sequé a la localitat de Pinós i elaborar vins partint de la varietat tradicional de la zona: el monestrell. L’objectiu és l’obtenció de vins de molta qualitat en terres de gran potencial i de tradició mil·lenària de fenicis i romans. El celler, situat al Sequé a una altitud de 650 metres, té ceps quasi centenaris de monestrell i també de cabernet sauvignon i syrah. Els sòls molt pobres arenosos i d’argila i humus reuneixen les condicions per l’obtenció de vins d’alta qualitat amb estil mediterrani. El vi Sequé 2021 sorprèn amb una poderosa presència al paladar, de textura suau. Les seves aromes són notes càlides de fruita negra madura com les mores i la pruna, amb tocs fumats i especiats. En boca és carnós, profund i molt expressiu, com esperàvem d’un gran vi.