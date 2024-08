Monovarietals amb caràcter

Un vi superior és aquell que destaca per la seva alta qualitat, obtinguda a través d'una dedicació meticulosa i la passió per l'excel·lència en cada etapa de la seva elaboració. Aquests vins de Casa Gourmet es caracteritzen per la seva complexitat aromàtica i notable sabor, amb un equilibri perfecte entre els seus components. La selecció de 6 ampolles té un cost de 100 € però només a casa Gourmet es troba a 54 €. Inclou: De Alberto 80 Aniversario 2021, DO Rueda, Viña Caeira Albariño 2022, DO Rías Baixas, i Clos Cor Ví Corsalvatge 2022, de la DO València.

De Alberto 80 Aniversario 2021, Gran Vi de Rueda

Aquest vi d'Edició Limitada commemora el 80 aniversari de Cellers De Alberto i és una aposta per la qualitat i la singularitat. Representa una nova interpretació de la varietat verdejo. Ha estat elaborat amb raïm provinent de vinyes velles, recol·lectades per verema manual. És un blanc complex i cremós, que combina l'agradable amargor de la varietat amb el caràcter balsàmic del roure. És ideal per a maridar amb arrossos, carns blanques, peixos i mariscs.

Rueda és la segona Denominació d'Origen més consumida a Espanya i la primera en vi blanc. Ha aconseguit generar atenció entre els prescriptors més influents del món, després de l'informe del crític Tim Atkin “Top 100 de Rueda 2024”. El britànic assegurava en el seu informe que, després de sis dies a Rueda i després de catar 332 referències de 62 productors, ha actualitzat la seva percepció de la DO i dels seus vins “basada en coneixements obsolets”, afirma. “De fet, no seria exagerat dir que el viatge va canviar la nostra comprensió de la regió de manera profunda. La nostra conclusió és que la verdejo, el raïm emblemàtic de Rueda, pertany a una del millor raïm blanc d'Espanya i, de fet, del món”.

El celler subterrani De Alberto mereix una visita. / Casa Gourmet

Una de les apostes del Consell Regulador és fomentar la qualitat i la singularitat creant categories com la de Gran Vi de Rueda, a la qual pertany De Alberto 80 Aniversario 2021 (94 punts Atkin i 100% verdejo). Aquesta significa complir amb tres requisits fonamentals: ser un vi elaborat amb el fruit de vinyes de més de 30 anys, amb menors rendiments i amb un temps en celler d'almenys un any.

Els Cellers De Alberto estan situats a Serrada, una petita localitat situada a 25 quilòmetres de Valladolid. Els seus orígens la situen com una de les més antigues de Rueda, perquè data de 1657. Cinc generacions continuen mantenint viu el llegat familiar, conservant la tradició i l'art d'elaborar el vi de manera artesanal. Els vins De Alberto arriben a tothom des dels seus cellers subterranis segle XVII dignes d'una visita.

Viña Caeira Albariño 2022, el projecte de Matarromera a Rías Baixas

És pur albariño, elaborat a Salvaterra de Miño, en el Comtat do Tea (província de Pontevedra). La verema d'aquest raïm és manual, ja que l'emparrat de la seva vinya així ho requereix.

El sistema de cultiu emparrat és el més tradicional a les Rías Baixas. Els ceps es conreen a la part alta d'uns pals de fusta pels quals creix la planta. Així poden captar la màxima llum del sol i s'aïllen de la humitat del sòl.

La fermentació del raïm de Viña Caeira Albariño es fa a temperatura baixa per a preservar la integritat aromàtica de la varietat. Després, es fa una criança durant aproximadament 4 mesos, on s'adquireix l'equilibri just entre l'acidesa, la frescor i el volum.

Una ampollla de Viña Caeira de les Rías Baixas. / Casa Gourmet

A Viña Caeira Albariño destaquen notes cítriques de llima, afruitades de poma verda i albercoc. En boca és un vi equilibrat, de caràcter atlàntic, amb una acidesa i salinitat ben integrada. És sublim amb formatges gallecs com els d'Arzúa-Ulloa, "zamburiñas" i navalles a la planxa o uns deliciosos musclos de ria. Els peixos es rendeixen davant vins com a Viña Caeira: besuc, turbot i bacallà. També és perfecte amb menjar japonès com sushi i sashimi.

Viña Caeira neix amb el ferm compromís de Matarromera de potenciar el raïm Albariño, autòcton de la Denominació d'Origen Rías Baixas. Aquest raïm, amb el gallec com a llengua materna, es corona com una de les varietats més benvolgudes i valorades a tot el món.

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022, una varietat singular recuperada

Aquest vi s'elabora al 100% amb raïm "verdil", varietat singular i autòctona de Fontanars dels Alforins, València. És una varietat blanca molt poc coneguda, gairebé en extinció. Clos Cor Ví ha apostat per mantenir aquesta varietat, ja que dona vins molt frescos, mediterranis, aromàtics i molt agradables per a servir en copes.

La "verdil" procedeix de vinyes ecològiques certificades. Per a expressar al màxim la seva tipicitat, s'intervé al mínim en el celler. El resultat és un vi de fresc, llarg i amb una vibrant acidesa.

Un vi amb molt missatge. / Casa Gourmet

Corsalvatge (92 Peñín i 91 Suckling), neix com una icona per al celler Clos Cor Ví, per això la seva etiqueta ve representada per un follet, protagonista de les rondalles dels boscos, lliure i salvatge. En el missatge de l'etiqueta posa “deixeu que la naturalesa s'expressi” i es refereix a la part salvatge del vi. És un blanc singular i fresc amb aromes cítriques, flors blanques i herbes mediterrànies. Ideal per a prendre amb marisc, peix i amb l'aperitiu en copes.

Casa Gourmet més que un club de vins

Casa Gourmet és la botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica. Els lectors i lectores poden comprar aquesta selecció de 6 ampolles de vins o rebre-la, sense costos d'enviament, després de donar-se d'alta en el Club de Vins. L'alta al club és gratuïta i els socis es beneficien de tots els seus avantatges: regals de benvinguda de la marca top d'accessoris Le Creuset, enviament gratuït en les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes.

I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció de vins el mes que no li interessi. Es pot comprar la selecció de vins també sense ser socis en casagourmet.es.