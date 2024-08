EL VI | Gonfaus 2022 Familía Torres

Família Torres presenta Gonfaus 2022, el nou exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals que va iniciar el celler familiar fa quaranta anys per conèixer el patrimoni vitícola de Catalunya abans de l’arribada de la fil·loxera i amb el qual avui pot adaptar-se al canvi climàtic.

Localitzada fa més de vint anys i un cop sanejada i reproduïda in vitro es va assajar al camp de diferents finques, per conèixer quines condicions de clima i sòl li eren més favorables i poder-ne valorar el potencial enològic. Amb els anys s’ha constatat que és la finca Purgatori, a uns 500 metres d’altura, on s’expressa millor, ja que s’ha adaptat molt bé al clima extremadament sec i les oscil·lacions tèrmiques de la zona. La varietat Gonfaus és poc productiva i és una de les poques varietats femenines, conegudes actualment, la majoria són hermafrodites.

Gonfaus 22 és la segona anyada comercial d’aquest vi, destinat exclusivament a l’alta restauració i del qual s’han produït únicament 1.118 ampolles. El vi elaborat per l’enòleg David Barriche, en un procés delicat per preservar l’essència de la varietat i enaltir la seva elegància i intensitat aromàtica. És un vi molt expressiu, aromàticament sobresurt la fruita vermella fresca i llaminera, maduixa de bosc, cirera picota, espècies dolces, canyella i anís, confits i pebre rosa. En boca té una entrada suau, amable. Es confirma el seu llinatge, la fruita fresca ben acompanyada per notes especiades i vegetals com la garrofa, acidesa justa i fresca amb un taní totalment dominat. Es un vi elegant que amb els seus aromes t’embolcalla el paladar.

DOC: Costers del Segre

Preu: de 47 a 50 euros