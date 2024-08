Aquí és on es mengen els millors gelats de Manresa, segons els lectors de Regió7

Amb l'estiu arriba la calor i un gelat és una bona alternativa per refrescar-se mentre gaudim d'un producte d'allò més bo. A Manresa hi ha diversos establiments on podem degustar-los, amb gran varietat de sabors, cucurutxos i terrines. Per tot això, des de Regió7 hem demanat als nostres lectors on hi ha els millors gelats de la ciutat.

Restaurant Las Vegas

Situat al número 28 del carrer del Born, en quarta posició trobem el Restaurant Las Vegas. Es tracta d'un bar-restaurant, però tenen una màquina de fer gelats i des de 1965 ofereixen el mític cucurutxo "Las Vegas", un gelat artesanal de vainilla i xocolata fet a partir de la recepta de la família Garcia Comas i que passat de generació en generació fins a convertir-se en un símbol del negoci.

Muuuak! Frozen yogurt

En tercer lloc, se situa el Muuuak!, un establiment especialitzat en l'elaboració de iogurts gelats amb productes de quilòmetre 0 i en els que podràs afegir gran varietat de guarnicions. Més enllà d'això, també hi ha batuts, smoothies, gofres i crepes. Els podeu trobar al carrer del Born, 7.

Dolce Piacere

En el segon lloc es col·loca Dolce Piacere Gelateria, ubicada al carrer Casanova, 11. Aquest establiment ofereix gelats artesans en diferents formats: hi ha de crema (fets amb llet de granja), sorbets sense llet aptes per vegetarians i vegans, gelats sense sucres i, també, amb alcohol. A més, tenen gran varietat de sabors amb els gustos més clàssics, però també novetats d'allò més originals, com ara el de panettone, mojito o formatge de cabra. Al seu local també podreu trobar granissats, frappés, cafès, batuts i orxata.

La Xixonenca - Orxateria Coloma

Ocupant la primera posició trobem la Xixonenca. La històrica gelateria de Manresa ubicada al Passeig de Pere III és la preferida dels lectors. En aquest establiment d'elaboració artesanal tenen una àmplia carta de gelats amb els sabors de tota la vida, i amb alguna innovació com ara el gelat de tiramisú, de Kinder o de pistatxo. També venen granissats, sorbets i orxata.