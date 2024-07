Descobreix les sis millors rostisseries de Manresa

La Cresta

Descobreix La Cresta, una rostisseria amb vint-i-sis anys d'experiència, situada a la carretera de Santpedor número 89 de Manresa. Coneguda pel seu menjar casolà i de proximitat, La Cresta ofereix una selecció de plats per emportar-se que no et deixaran indiferent. Els pollastres a l'ast i els canelons de la iaia són les seves especialitats estrella, molt valorades pels clients habituals. A La Cresta, et rebran amb un servei atent i amable, proporcionant safates de racions per persona, ideals per a àpats ràpids i deliciosos, oferint també una àmplia selecció de plats únics per gaudir amb la família i amics. L'establiment obre els caps de setmana, de divendres a diumenge de 9:00 a 15:00 hores, demostrant la popularitat d'aquesta rostisseria, que es reflecteix amb la gran quantitat de clients fixos que passen per la botiga cada cap de setmana. Per a reserves, només has de trucar al 938 743 807. No et perdis l'oportunitat de tastar els plats de La Cresta, una opció deliciosa i de confiança per a aquells que busquen menjar casolà a Manresa. Visita'ls i deixa't sorprendre per la seva qualitat i tradició!

El Jordi, rostisseria La Cresta / Sergi Botella

Façana La Cresta / Sergi Botella

Cuina Casolana

Amb més de vint anys servint a la comunitat, Cuina Casolana de Manresa s'ha guanyat una merescuda reputació per la seva oferta de plats únics i encàrrecs, preparats amb ingredients de qualitat i un toc casolà. La Trinitat, propietària del local i que porta sola la cuina, assegura que cada plat sigui una experiència gastronòmica autèntica i deliciosa. Destaca per la seva àmplia varietat de plats que van variant segons la temporada, incloent-hi paelles, fideuàs, escabetx, amanides, gaspatxos, caragols i peus de porc. Tots els plats estan disponibles per emportar-se, facilitant així gaudir d'un bon àpat a casa sigui en família o amics. L'establiment ofereix diverses opcions de menú per satisfer totes les necessitats. De dimarts a divendres, el menú del dia costa 8,50 euros i inclou primers, segons i postres. A més, tenen un menú especial per 6,50 euros amb mitja ració d'un primer plat i un segon plat complet. Els caps de setmana ofereix un menú de 10,50 euros, que inclou un primer plat, un segon i postres amb plats més elaborats i amb més quantitat per als dinars familiars. Visita Cuina Casolana de Manresa i descobreix per què tants clients confien en la seva cuina tradicional i saborosa. Per a més informació o encàrrecs, no dubtis a posar-te en contacte amb elles al 938 72 20 47 o visitar-los al seu local al carrer de l’Era de l'Esquerra número 12.

La Trinitat, propietària Cuina Casolana / Sergi Botella

Façana Cuina Casolana / Sergi Botella

Pollastres a l’ast La Font

Amb una trajectòria de cinquanta anys i 36 d'ells treballant al local actual, Pollastres a l’ast La Font és un referent de la cuina tradicional amb ingredients de proximitat. Aquesta rostisseria ofereix una experiència gastronòmica que compta amb dues generacions treballant en el sector, destacant pels seus canelons casolans i les costelles de porc de Palau, plats estrella que conquereixen els paladars més exigents. Obren de dimarts a diumenge, amb un horari ampli que inclou els dilluns si són festius, assegurant que sempre puguis gaudir dels seus deliciosos plats. A més, de dimarts a divendres, ofereixen un menú econòmic de 7 euros, ideal per a un àpat ràpid, sense renunciar a la qualitat. Amb un servei proper i atent, Pollastres a l’ast La Font es consolida com una opció excel·lent per a aquells que busquen menjar casolà i de proximitat a Manresa. No deixis passar l'oportunitat de tastar les seves especialitats i descobrir per què han estat un pilar de la gastronomia local durant mig segle. Per a més informació, visita'ls a la seva pàgina web al seu local al carrer de la Font dels Capellans número 51 o truca al telèfon 938 74 62 55.

Interior del local / Sergi Botella

Façana de la rostisseria / Sergi Botella

Cal Truquet

Cal Truquet, situada a Manresa, s'ha fet un lloc al sector gastronòmic gràcies al seu equip de joves treballadors que, des de fa dos anys i mig, aporten un toc fresc a la cuina casolana. Aquesta rostisseria destaca per la seva cuina fusió casolana-moderna, on tot el menjar té l'autenticitat de "ca la iaia" amb un gir contemporani. Les croquetes casolanes són el plat estrella de Cal Truquet, amb opcions delicioses com pollastre a l'ast, de pernil en col·laboració amb Pata Negra de Manresa, i una sorprenent combinació de gorgonzola, pera i nous.

Descobreix també els seus 3 “combos” per satisfer totes les necessitats:

1. Combo Individual: 1/4 de pollastre a l'ast, braves i 1 croqueta a escollir per només 6 euros.

2. Combo Parella: 1/2 pollastre a l'ast, braves i ensaladilla russa per 13 euros.

3. Combo Familiar: Inclou beguda a escollir, patates a escollir (fregides, braves o patates al caliu), 1 pollastre sencer i una safata de canelons de Cal Truquet per 22,50 euros.

A més, Cal Truquet ofereix servei de càtering per aniversaris a partir de 15 persones, dinars o sopars d'empresa i serveis per a esdeveniments privats.

Si vols gaudir d'una experiència gastronòmica única que combina tradició i modernitat, visita Cal Truquet. Per a més informació o encàrrecs, posa't en contacte amb ells al telèfon 938 74 64 02, xarxes socials o visita el seu local al carrer de Sant Cristòfol número 47.

Interior del local / Sergi Botella

Façana Cal Truquet / Sergi Botella

Bona Teca

Bona Teca és un referent en el sector del menjar per emportar-se amb més de quaranta anys d'experiència. Aquesta rostisseria ha estat gestionada per dues generacions, mantenint l'essència de la cuina casolana mentre introdueix tocs moderns i saludables. A Bona Teca, l'oferta és variada i atractiva, amb plats com el bacallà a la llauna, calamars farcits, albergínies farcides, paelles mixtes i croquetes de diversos sabors, des de les tradicionals de pernil fins a les més innovadores de dàtil i bacó. El seu pollastre a l'ast és una de les especialitats més valorades pels clients, ideal per a àpats familiars o amb amics.

De dimecres a divendres, Bona Teca ofereix menús diaris a preus competitius de 7,50 euros, una opció perfecta per als que busquen menjar casolà ja fet. A més, el seu servei web permet demanar tota la carta i els menús, triant el dia i l'hora per recollir la comanda a la botiga, garantint comoditat i rapidesa per als clients.

Amb un compromís ferm per la qualitat i la satisfacció del client, Bona Teca s'ha convertit en una opció excel·lent a Manresa. La seva atenció al detall i l'esforç constant per oferir plats deliciosos i variats fan que cada visita sigui una experiència gastronòmica única i agradable. Visita'ls a la seva pàgina web o a la seva botiga situada al carrer Sant Maurici número 89.

Interior del local / Sergi Botella

Façana Bona Teca / Sergi Botella

Polleria Sant Fruitós

Si ets a Manresa i busques una rostisseria amb anys d'experiència i plats exquisits, la Polleria Sant Fruitós és una visita obligada. Fundada el 1984, aquesta rostisseria familiar és gestionada amb dedicació per la Maria Carme, qui ha fet de cada client una part essencial del seu negoci. Especialitzada en pollastre i conill a l'ast, ofereix també una selecció de plats únics com col i patata, peus de porc, i la millor ensaladilla russa de la zona. A més, podràs gaudir de mandonguilles casolanes i delicadeses com l'escabetx. La Maria Carme estima la seva feina amb la mateixa passió del primer dia, i això es nota en cada racó del local. També compta amb una altra botiga a Artés des de fa vint-i-vuit anys, al Passeig Diagonal número 82. Polleria Sant Fruitós és el lloc ideal per satisfer els teus desitjos culinaris amb autèntica passió per la qualitat i el servei. No dubtis a visitar el seu local a la carretera de Vic número 36 de Sant Fruitós de Bages per gaudir d'una experiència gastronòmica de tota la vida.

Interior del local / Sergi Botella