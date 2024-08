El Glaç et proposa descobrir el món del vi en el seu nou espai

El Glaç ofereix, des d’aquest estiu, una experiència única que combina la millor gastronomia amb la creativitat de la cocteleria i el món del vi, i ho fa gràcies a l’obertura de Glaç Wine, que se suma al Glaç per completar l’oferta gastronòmica definitiva. Al local de sempre, des del moment en què els clients travessen la porta, són envoltats per una atmosfera càlida i elegant, dissenyada per fer-los sentir còmodes mentre gaudeixen de cada detall. La carta, curosament elaborada per l’equip de cuina, ofereix una selecció de tapes i plats autèntics que es poden maridar perfectament amb els còctels. Cada plat és una expressió de la passió per la gastronomia, amb ingredients frescos i receptes que celebren tant la tradició com la innovació. A més, els comensals poden degustar les hamburgueses d’autor, una proposta gastronòmica que combina sabors inesperats i textures irresistibles, pensades per satisfer els paladars més exigents.

A més de la carta selecta, al migdia s’ofereix un menú diari, elaborat amb productes de proximitat i ingredients frescos seleccionats personalment. Aquest menú reflecteix la passió per la cuina casolana i la dedicació a oferir plats autèntics i plens de sabor. Cada setmana, es prepara una selecció de plats que varia segons la temporada, sempre mantenint la qualitat i el sabor característics.

A Glaç Wine, entre el passeig Pere III i el carrer Arquitecte Oms, els visitants trobaran un espai centrat en descobrir i oferir vins desconeguts de petits cellers, tant locals com nacionals, que representen l’autenticitat i la dedicació dels seus productors. S’hi explora el món del vi per trobar joies ocultes, aquells vins que sovint passen desapercebuts però que mereixen ser coneguts per la seva qualitat i caràcter únic. Però Glaç Wine no és només per als amants del vi; aquí es pot gaudir d’una deliciosa selecció de tapes elaborades i embotits ibèrics que complementen perfectament cada glop de vi, cervesa o refresc.

A partir del 4 de setembre, s’inicien les cates de vins al Glaç Wine. La primera cita està a punt, i serà l’oportunitat perfecta per descobrir nous sabors i aprendre més sobre el món del vi. Les properes cates es podran consultar a les xarxes socials, on es mantindrà actualitzada tota la informació.

A Glaç Wine, no només es pot gaudir d’un bon vi i tapes, sinó que també es posa a disposició un espai per sopars de grup. A més, es compta amb una sala ideal per a esdeveniments privats, ja sigui una celebració familiar, una reunió d’empresa o qualsevol ocasió especial que es vulgui compartir en un ambient exclusiu i acollidor. A partir d’octubre, també es podrà venir a esmorzar i fer el vermut.