Vuit instagramers de la Catalunya Central que triomfen a la xarxa

Instagram és la xarxa social de moda. Són milions els usuaris que hi pengen les seves fotos. Pocs arriben a assolir grans xifres de seguidors, però entre aquest selecte grup, hi trobem alguns noms de la Catalunya Central. Alguns són més coneguts que d'altres però tenen en comú el gran nombre de 'followers' que acumulen als seus perfils i que els fan ser coneguts (sobretot entre els més joves) i ser temptats per les grans marques. Si voleu saber quins són els instagramers de la Catalunya Central que més triomfen, nomès heu de seguir llegint.



1. Albert Alvarez @albert_iceman

2. Eduard Torress @eduardtorres7

my eyes on you A post shared by EDUARD TORRES (@eduardtorres7) on Jun 28, 2018 at 12:12pm PDT

3. Marià Casals @mcasalss

Black and white like today???? A post shared by Marià Casalss (@mcasalss) on Jun 6, 2018 at 6:07am PDT

4. Uri Lozano @uriloz

6. Sheila Porras @sheilaporras

Siempre en mi esencia. A post shared by SHEILA PORRAS RAMOS (@sheilaporras) on Apr 26, 2018 at 5:03am PDT

7. Mina Navarro @i.am.minanavarro

8. Sara Roy @sararoy.y

? A post shared by R O Y (@sararoy.y) on Jun 23, 2018 at 1:28pm PDT

De les pistes a la televisió. Aquestés entre els qui recullen més seguidors a la xarxa social Instagram de la nostra zona, un total de. És saltador de perxa i s'hi dedica professionalment. Es va formar al Club Atlètic Manresa però actualment està vivint i entrenant a Sòria. La seva fama és deguda a la seva entrada al programa de Mediaset «» en el qual va triomfar i va aconseguir la mà a la seva 'tronista'. Temps més tard va tornar al programa però aquesta vegada com a tronista fet que va fer créixer encara més la seva fama i van aparèixer clubs de fans seus repartits per tot l'Estat. L'etapa en aquest programa es va acabar el passat 25 d'abril quan va decidir, enamorat, marxar de la mà d'una valenciana. Ara, apart de seguir entrenant es guanya la vida patrocinant marques i fent esdeveniments a discoteques d'arreu de l'Estat on milers de joves hi acudeixen entusiasmats.El, de 22 anys, triomfa a Instagram, on téi és la imatge d'algunes de les grans marques de moda. Amb més deen cada foto que penja s'ha convertit en un dels influencers del moment. Triomfa entre les adolescents, moltes de les quals el reconeixen quan fa un cafè en un bar, passeja pel carrer o quan surt de festa, sobretot quan és al Bages.De soldador a influencer de moda berguedà. L'instagramerMarià Casals segueix en auge i el seu nom no para de ressonar. El jove berguedà té més dea la xarxa social germana de Facebook i la seva imatge continua fent-se més i més popular. Com a mostra, fa pocs dies Casals va visitar el popular festival nord-americà de música i art Coachella 2018 juntament amb Eduard Torres. Ha creatMarià Casals no només apareix a la televisió o als vídeos de Youtube. Si camines per Madrid aquests dies, el pots veure en grans dimensions en un anunci de la campanya d'estiu deAquest, molt amic d'Albert Alvarez, també triomfa a la xarxa social Instagram amb un total de. El quiromassatgista esportiu es va donar a conèixer gràcies a la seva participació al programa «». Com podem veure al seu perfil, moltes de les fotos publicades són fetes a la capital del Bages i als voltants i el podem trobar amb els seus amics als llocs i discoteques més transitades de la ciutat.Aquestatambé s'ha fet un lloc a la llista d'instagramers destacats de la Catalunya Central, ja queel seu compte d'Instagram. Al seu perfil predominen les fotos d'ella a diferents llocs de Manresa (majoritàriament discoteques) i vídeos d'ella ballant, que com diu ella a la seva descripció «Lanascuda a Eivissa i amb família cubana té un total dea Instagram. Va començar a guanyar seguidors quan va fer de model per a una coneguda marca de roba per a adolescents, «», que en aquell moment triomfava entre els més joves. En les seves fotos podem veure-la a diferents llocs de la comarca, amb els seu gos, amb la seva família i als molts indrets on ha viatjat.Aquestasumaal seu instagram. Més enllà de les xarxes socials us sonarà perquè va participar a la passada edició de «», on a més a més de mostrar una gran personalitat, va atrapar els teleespectadors amb el seu peculiar cabell vermell.Una de les components del grup(banda formada a partir de les exmembres de les Macedònia) ha participat a la primera edició del programa «». I és. Estudia periodisme a la UVic, acumulaals qui enganxa amb les fotos dels seus viatges, de muntanyes on li agrada fer esport, de la seva parella i vídeos cantant.