Milionària als 13 anys per crear una piruleta saludable

La jove empresària Alina Morse és la fundadora de Zollipops, un negoci que s'ha generat al voltant de 2 milions de dòlars en piruletes que són bones per a les dents. Igual que qualsevol CEO ocupat, els seus dies estan plens de trucades telefòniques, correus electrònics, lliurant instruccions als seus sis treballadors i abocant dades sobre guanys i pèrdues.





Als set anys, es trobava amb el seu pare al banc, quan li van oferir una piruleta. El seu pare li va advertir que no havia de prendre dolços, ja que el sucre és terrible per a les dents. "Per què no podem fa una piruleta saludable que sigui bona per a les meves dents i que així jo pugui menjar dolços i que no siguin dolents per a mi?", Va contestar llavors Alina.El 2015, la família va invertir els seus estalvis, al voltant de 7.500 dòlars, per a contractar un equip que desenvolupés la fórmula. Avui dia, aproximadament 10.000 botigues per tota Amèrica (Walmart, Kroger, Office Depot i Toys 'R' Us, entre d'altres) emmagatzemen seu producte. El seu objectiu és augmentar la distribució a nous minoristes i ampliar la disponibilitat a Amazon.Els ingredients que porten aquests caramels són xilitol i eritritol, uns edulcorants naturals sense sucre que augmenten el pH i enforteixen l'esmalt dental. I per descomptat, res de sucre.Malgrat l'èxit de Morse, ser presa seriosament pot resultar molt difícil. No obstant això, amb tan sols 13 anys, aquesta jove està decidida a demostrar que els nens poden fer qualsevol cosa com els adults si realment s'ho proposen.