Un nen de vuit anys entrarà a la Universitat

Per la seva edat hauria d'estar en tercer de Primària, però el nen prodigi Laurent Simons ha recollit en aquests dies el seu títol de finalització dels estudis secundaris. Viu a la ciutat belga de Bruges i només té 8 anys.

Després dels mesos d'estiu i unes merescudes vacances començarà els estudis universitaris.

Segons van explicar els pares a la ràdio belga RTBF, el menor té un coeficient intel·lectual de 145, la qual cosa li ha facilitat acabar els seus estudis en temps rècord.

En amb prou feines un any i mig, el belga ha aconseguit el que la resta d'alumnes aconsegueix en sis, completar l'educació secundària i graduar-se per accedir a la universitat.

Entre d'altres coses, és aficionat a l'estadística, la geometria o l'àlgebra. Els seus pares no li volen posar pressió i només volen que sigui feliç: "Si demà decideix ser fuster, això no seria problema per a nosaltres".

"Els meus companys necessitaven molt temps per donar una resposta, així que vaig decidir donar-me-les jo mateix", va explicar Simons que aprèn de forma autodidacta des de casa seva.