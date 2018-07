Deu pentinats fresquets per sobreviure aquest estiu

Durant els dies de molta calor lluir una cabellera perfecta resulta molt complicat. Moltes dones opten per pegar-se un bon tall abans de l'estiu però si ets de les que es resisteix a ficar la tisora, la millor opció és aliar-te amb els recollits. A continuació, et mostrem 10 idees amb les que estaràs perfecta els propers mesos:





Cueta clàssica

Monyo de ballarina

Trenes

Cueta baixa

Recollit 'Messy'

Cueta alta

Recollit baix

Monyo amb serrell

Trena 'Messy'

'Half Up Bun'

La clàssicamai passa de moda. I en part es deu a la seva funcionalitat. En dies d'estiu, en què el sol brilla amb el seu esplendor, el cabell es converteix en un destorb. La solució és una cua clàssica que mai passarà de moda, i en dies de piscina o platja es convertirà en la nostra aliada.El monyo de ballarina no deixarà de ser. Aquest pentinat és perfecte tant per anar a la feina com per a una nit de festa. Si no us agrada particularment l'aspecte estricte d'aquest monyo no et preocupis perquè hi ha la possibilitat d'aconseguir infinites variacions. Pots fer la ratlla al costat abans de recollir el monyo. O, per a un look més rock, realitza el teu monyo alt recollint el cabell en una cua a la part superior del cap.Les celebrities es rendeixen davant d'aquestes. A més d'endolcir molt l'expressió, suposen una alternativa ràpida per a qualsevol pla amb les teves amigues. La foto que va compartir en el seu compte d'Instagram la model Gigi Hadid amb la seva mare, Yolanda Hadid, demostra que aquest pentinat difícilment passarà de moda.Aquest pentinat. No obstant això, és una alternativa elegant per a qualsevol ocasió. La cua baixa a l'altura del clatell, amb ratlla al mig, en versió súper tirant, amb un lleuger efecte mullat i súper llisa. Aquesta és la variació preferida de les nostres celebrities, i així ho demostra la model Hailey Baldwin.Tot i que aquesta proposta requereix l'ús de la planxa a tot el cabell abans de ser recollit, es pot simplificar fent ús d'aquesta eina de styling únicament en les puntes. Apostar per una cua baixa per sortir de nit o per acudir a qualsevol esdeveniment no depèn exclusivament de l'acabat de la mateixa, sinó també dels accessoris utilitzats. L'ús d'un simple llaç pot ajudar-nos a aconseguir aquest esperat acabat.Els recollits 'Messy'. Potser sigui per la seva rapidesa i senzillesa a l'hora de la seva elaboració com el seu resultat final tan desenfadat. Sigui com sigui, aquest tipus de pentinats ens envaeixen.És un recollit molt simple i neutre, el que el converteix en el candidat perfecte tant per a una reunió de treball com per sortir a la nit. Aquesta forma de recollit desenfadat, amb estil despentinat i molt jovial és perfecte per a aquelles amb el cabell curt, com és el cas de la model i it girl millor pagada de l'any Kendall Jenner.Dins de les cues, si hi ha un tipus de pentinat que no només estilitza sinó que a més s'adapta perfectament a qualsevol look és la cua alta. Un tipus de cua que avuiPots utilitzar un autoritzador per realitzar boniques ones o bucles al teu cua alta. També pots utilitzar un vell truc per tapar la goma, com és agafar una petita secció de la cua i envoltar-la sobre la goma, amagant el final de l'floc sota de la pròpia goma. Una de les models del moment, Bella Hadid, demostra com una simple cua pot resultar en un magnífic pentinat.Els recollits baixos ens encanten i, com pentinat de festa són un autèntic 'must'., aquest pentinat ofereix moltes possibilitats fàcils de dur a terme. Una de les opcions és la següent. Fes-te una cua baixa i la fiques cap a dins en una mena de monyo. Després, amb la part sobrant de la cua, tapa la goma.Les celebrities, i especialment l'actriu Margot Robbie són fidels seguidores d'aquest look.En ocasions les noies amb serrell creuen que no poden recollir-se els cabells, però aquesta imatge confirma el contrari., similar al de ballarina, és un dels més adequats per al calorós estiu. La clau perquè un recollit amb serrell quedi bé i naturalde la cara, al final del serrell., són perfectes per a qualsevol ocasió, fins i tot per pentinats de convidada de noces. El millor dels pentinats amb trenes és que no exigeixen preparar el pèl molt abans. Pots partir d'una cabellera llisa gairebé sense treballar, amb raspallar bé tens prou, i si el teu cabell és ondulat o arrissat hauràs allisar per sobre.El truc de la trena és deixar els volums fluixos, res apretados. L'efecte descurat s'ha obert camí entre les cabelleres més famoses, i així podem veure-ho en el post que va pujar l'actriu Bella Thorne.és aquest Half Up Bun. El pentinat més versàtil del moment es pot lluir per anar a la feina o fins per a un esdeveniment social. Es tracta d'un pentinat propi dels noranta, que torna a nosaltres amb més força que mai. És un dels looks favorits de famoses com Kendall Jenner, Jennifer Lopez o Ashley Olsen. Un dels consells Per aconseguir una bona textura és el d'aplicar un esprai de sal abans de recollir el pèl.