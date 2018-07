Troben per primer cop aigua líquida sota el gel de Mart

Investigadors italians han anunciat aquest dimecres que per primera vegada es tenen proves de la presència a Mart d'aigua liquida, a més de salada, en un llac subterrani sota una capa de gel, gràcies als resultats del radar instal·lat a la sonda Mars Express de l'Agència espacial Europea.

L'important descobriment signat per un equip d'investigadors italians conclou que en una regió anomenada Plamun Australe, localitzada en la capa de gel del pol sud de Mart, el perfil que dibuixa el radar és molt similar al dels grans llacs d'aigua líquida trobats sota l'Antàrtida i Groenlàndia a la Terra.

La investigació, que publica aquest dimecres Science, ha estat presentada a la seu de l'Agència Espacial Italiana (ASI) i és qualificada pel seu president, Roberto Battiston, com "la més important dels últims anys".

Per arribar a aquestes conclusions, l'equip d'investigadors italians va obtenir 29 conjunts de mostres del radar, amb les que es va investigar una àrea que mostrava un canvi molt pronunciat a 1,5 quilòmetres sota la superfície del gel i que s'estenia uns 20 quilòmetres.

Roberto Orosei, primer investigador d'aquest estudi i responsable científic del radar MARSIS instal·lat a la sonda Mars Express, ha explicat que "es va captar que els ressons procedents de sota d'aquesta zona eren més forts que els ecos de la superfície i que aquesta circumstància es produeix només quan s'observa aigua subglacial com a l'Antàrtida ".

Orosei va explicar en declaracions a EFE que s'han necessitat diversos anys per arribar a aquestes conclusions i per a això s'han eliminat una a una qualsevol altra explicació possible fins que es va arribar a l'evidència que es tractava d'aigua.

Però a més, l'estudi assegura que es tracta d'aigua salada, ja que és el que permetria que, unit a la pressió de la capa de gel, el llac subterrani romangui líquid tot i estar a una temperatura d'entre menys 30 i els 70 graus celsius, com succeeix a la Terra.

Per a això es va posar com l'exemple del llac Vostok, el més gran dels gairebé 400 llacs subglacials coneguts de l'Antàrtida, i la aigua es manté liquida a causa del pes que exerceix la pesada capa de gel.

Els científics no descarten que es podria també pensar en la possibilitat de trobar un "dipòsit biològic" ja que està provat que alguns bacteris poden sobreviure a baixes temperatures i sobretot gràcies a les substàncies salines

Encara que, afegeix Orosei, poder trobar alguna evidència serà difícil i es necessitarien molts anys doncs s'hauria de perforar.

Per Orosei és un gran inici per seguir analitzant el planeta vermell gràcies a la sonda Mars Express, llançada el 2003 amb l'objectiu d'estudiar l'atmosfera marciana, la seva geologia i per buscar rastres d'aigua.