Trucs perquè no et robin a la platja

Quan un pensa en les vacances es visualitza tranquil·lament en un dia de platja i gaudint d'uns bons banys amb la seva parella, els amics i/o els més petits de la casa.



Però la realitat és ben diferent, perquè anar tots junts fins a l'aigua pot suposar que en un obrir i tancar d'ulls les nostres pertinences desapareguin, de manera que algú sempre s'ha de quedar a la tovallola pendent que no ens robin.



A través de les xarxes socials, la Guàrdia Civil ens ha mostrat un truc molt útil per guardar els nostres objectes de valor. Amb un simple pot de crema de sol aconseguirem un lloc secret i poc cridaner on guardar el més important mentre ens banyem.





Ponte a salvo de los #descuideros. Una buena manera de evitar los hurtos en la playa ???? es camuflar tus cosas de valor en un objeto que pase desapercibido.



Ponte a salvo de los #descuideros. Una buena manera de evitar los hurtos en la playa es camuflar tus cosas de valor en un objeto que pase desapercibido.

Eso sí, cuadadín a quién le ofreces la cremita.

1. El forat

2. El bolquer usat

3. El paquet de tovalloletes

4. El veí

A més, d'aquesta idea a continuació us deixem algunes altres formes casolanes de camuflar les pertinences personals i evitar robatoris a les platges:Fica tots els teus objectes de valor en una bossa hermètica i de forma dissimulada enterra-la sota la sorra. Després col·loca a sobre la tovallola. Recorda no posar-te molt a prop de l'aigua, no fos cas que la marea pugi!Porta a la platja un bolquer de nadó i posar-hi el mòbil en silenci, el moneder, les claus ... després tanca'l com si hagués estat usat. Ningú s'emportarà res ni furgarà dins d'un bolquer!Guardar les coses en llocs de poc valor és sens dubte una gran idea. El paquet de tovalloletes és també un bon lloc. Posa-ho primer tot en una bossa de plàstic, introdueix-la en el paquet buit i després omple-ho amb les tovalloletes perquè quedi més dissimulat.Una de les tècniques més usades i eficients és la de demanar als veïns de tovallola que vigilin les nostres pertinences mentre ens relaxem al mar. Ningú et dirà que no perquè de fet voldran que els tornis el favor. Això sí, has de fiar-te d'ells.