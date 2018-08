Pluja de Perseides el proper diumenge a la nit

La pluja de meteors de les Perseides, que succeeix cada any cap al 12 d'agost, tindrà el seu pic d'activitat des de les 22:00 hores del diumenge 12 fins a les 10:00 hores del dilluns 13 (hores oficials de la Península). Segons informa l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN), aquest 2018 serà un any «excel·lent» per poder apreciar aquest fenomen perquè hi haurà lluna nova l'11 d'agost.

Les Perseides, també anomenades «llàgrimes de Sant Llorenç» per la proximitat del seu màxim al 10 d'agost (dia de la festivitat del màrtir espanyol del mateix nom), són visibles des de tot l'hemisferi nord en ple estiu. Per tant, es poden veure perfectament des d'Espanya.

Les velocitats d'aquests meteors poden superar els 50 quilòmetres per segon i la seva taxa d'activitat pot arribar als 200 meteors per hora. Encara que el seu moment de màxima activitat sol tenir lloc en les nits de l'11 al 13 d'agost, les Perseides comencen habitualment a veure cap al 17 de juliol i acaben cap al 24 d'agost.

No obstant això, el nombre de meteors observables per hora és molt variable. En un lloc ben fosc i amb el radiant alt sobre l'horitzó pot superar el centenar. No obstant això, el nombre de meteors observats per hora pot variar molt ràpidament segons varia la densitat de fragments en el deixant del cometa.

Així, la seva alta activitat, juntament amb les condicions atmosfèriques favorables per l'observació durant l'estiu boreal, fa de les Perseides la pluja de meteors més popular, i la més fàcilment observable, de les que tenen lloc al llarg de l'any.



Per què succeeixen les pluges de meteors

Els cometes, segons descriuen les seves òrbites al voltant del Sol, van llançant a l'espai una reguera de gasos, pols i runes (materials rocosos) que roman en una òrbita molt similar a la del cometa progenitor.

Cada estel va formant així un anell en què es troben distribuïts nombrosos fragments cometaris. Quan la Terra, en el seu moviment al voltant del Sol, troba un d'aquests anells, alguns dels fragments rocosos (meteoroides) s ón atrapats pel seu camp gravitatori i cauen a gran velocitat a través de l'atmosfera, formant una pluja de meteors.

La fricció amb els gasos atmosfèrics calcina i vaporitza els meteors que apareixen brillants durant una fracció de segon, formant el que popularment es denomina com estrelles fugaces. No es tracta per tant d'una estrella, sinó d'una partícula de pols incandescent.

L'altura a la qual un meteor es fa brillant depèn de la velocitat de penetració en l'atmosfera, però sol estar al voltant dels 100 quilòmetres. No obstant això, l'alt brillantor i la gran velocitat transversal d'alguns meteors ocasionen un efecte espectacular, causant la il·lusió en l'observador que estan molt propers. Els meteoroides de massa menor al quilogram es calcinen completament en l'atmosfera, però els majors i més densos (de consistència rocosa o metàl·lica), formen meteorits: restes calcinades que cauen sobre el sòl.

Cada any a principis d'agost, la Terra creua l'òrbita del cometa 109P / Swift-Tuttle, que té un període de 133 anys i que va passar prop del Sol per última vegada el 1992. Aquesta òrbita està plena de partícules petites, com grans de sorra o menors, que han estat alliberades pel cometa en els seus passos anteriors. Quan una d'aquestes partícules, que van formar al seu dia la cua del cometa, entra a l'atmosfera terrestre a gran velocitat, la fricció l'escalfa fins vaporitzar a gran alçada.