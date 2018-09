Mor Rachael Bland, presentadora que havia compartit amb l'audiència la seva lluita contra el càncer

La presentadora britànica Rachael Bland ha mort aquest dimecres als 40 anys víctima d'un càncer de mama, dos dies després d'acomiadar de la seva audiència a través d'un tuit. Bland havia compartit amb l'audiència la seva lluita contra aquesta malaltia els darrers dos anys.



La presentadora havia exposat la seva experiència a través del programa que presentava a la cadena radiofònica de la BBC Ràdio 5 i s'acomiadava dilluns passat dels seus seguidors confirmant que li quedava poc temps de vida.



"En paraules del llegendari Frank Sinatra, em temo que l'hora ha arribat, amics. Tot d'una m'han dit que em queden dies. És molt surrealista. Moltes gràcies per tot el suport que he rebut", va explicar. La presentadora ja va confirmar el mes passat que es trobava en una "cursa contra rellotge" per escriure unes memòries que volia deixar-li al seu fill Freddie, de dos anys.



Al novembre de 2016 va ser diagnosticada de càncer de mama i des de llavors va documentar el curs del seu tractament en un bloc anomenat "Big C. Little Me." (Gran C. Petita jo.) I a través de podcasts radiofònics.



La família de la periodista, que va començar la seva carrera a la cadena pública BBC fa 15 anys, ha confirmat la mort. "La nostra preciosa i valenta Rachel ha mort pacíficament aquest matí envoltada de la seva família més propera. Estem abatuts però a ella li hagués agradat agrair a tothom que ha tingut interès en la seva història i que ha enviat missatges de suport", ha escrit Steve, el seu marit, a Twitter.





Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You´ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u