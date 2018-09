Estalvia temps, pes i espai amb el carregador múltiple d'USB de Regió7

Sempre ens passem el dia buscant els carregadors dels mòbils o els endolls per carregar-los. Regió7 posa a disposició dels seus lectors i subscriptors un carregador múltiple USB per carregar simultàniament sis dispositius amb l´objectiu d´estalviar espai i temps. El carregador múltiple d´USB ens permet tenir tots els aparells electrònics organitzats en un sol lloc i amb un sol endoll.

El carregador és vàlid per a mòbils, tauletes, mp4, altaveus, smartwatch, auriculars, polseres esportives, etc. Tots els aparells electrònics que necessitin un punt de càrrega USB.

La seva potència permet carregar simultàniament fins a sis aparells, ja que incorpora sis ports d´USB. La càrrega és molt més ràpida que amb un carregador habitual i, a més, té un baix consum d´energia. El carregador disposa d´un interruptor per si es desitja detenir la càrrega.

Les seves mides de 10,5 x 5 x 2,5 cm permeten que sigui ideal per emportar-se´l de viatge, a casa o a l´oficina.

El preu del carregador múltiple d´USB per als lectors de Regió7 és de 18,90 euros, i de 16,90 euros per als subscriptors. Es pot aconseguir a les oficines del diari a Manresa, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 938 772 233.