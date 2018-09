Això és el que van estudiar les persones més riques de l'Estat

No és necessari tenir estudis per crear una fortuna

Sempre hem sentit que estudiar obre portes al mercat laboral. El nivell d'estudis sol associar-se amb millors llocs de treball. Això sol ser així i qui obté un títol universitari o cursa estudis a reputats centres o escoles de negocis, sol ocupar llocs de més responsabilitat. No obstant això, hi ha casos en què persones amb una educació bàsica ha arribat a fundar autèntics imperis empresarials.

A continuació, repassem el que van estudiar algunes de les persones més riques de l'Estat.

Amancio Ortega



El propietari de Zara, marca líder en la indústria tèxtil a nivell mundial, és la persona més rica d'Espanya i la sisena del món segons l'última llista Forbes. Amancio Ortega no va necessitar més estudis que els de l'educació primària, que va cursar al centre religiós del Sagrado Corazón a la localitat guipuscoana de Tolosa, per aixecar tot un imperi. En aquest cas la formació bàsica va ser més que suficient per pastar una les majors fortunes del planeta.

Sandra Ortega



La formació de la filla d'Amancio Ortega també està molt allunyada de la d'altres de les persones més riques del país. La primogènita del fundador de Zara va estudiar al centre privat-concertat de les Esclaves del Sagrat Cor de La Corunya. Per cursar els seus estudis de batxillerat, Sandra Ortega va decidir passar-se a l'educació pública i es va matricular a l'institut Ramón Menéndez Pidal, també a la Corunya. Finalment, es va llicenciar en Psicologia a la Universitat de Santiago de Compostel·la. Una formació que dista molta del món empresarial amb el qual està tan fortament vinculada la seva família.

Isak Andic



El fundador de Mango tampoc té estudis universitaris, igual que el seu col·lega Amancio Ortega. El català va aixecar l'imperi tèxtil sense necessitat de posseir una formació brillant en les millors universitats o escoles de negocis. Els seus estudis van culminar amb la seva formació a Secundària en l'American High School de Barcelona.

Juan Roig



El president de Mercadona va iniciar els seus estudis en un col·legi concertat dels jesuïtes a València. Posteriorment, va concloure el batxillerat a la localitat valenciana d'Ontinyent i va acabar la seva formació acadèmica amb la consecució del títol en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de València.

Sol Daurella



La presidenta de Coca-Cola Europa té darrere seu una brillant formació. Aquesta empresària catalana es va formar a la seu suïssa de la prestigiosa escola anglesa de Saint George. Posteriorment, es va llicenciar en Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Barcelona. Finalment va realitzar un postgrau a ESADE i disposa d'un màster en Finances per la Universitat de Califòrnia.

Rafael del Pino



El president de Ferrovial, càrrec que va heretar del seu pare que va fundar aquest conglomerat empresarial, va cursar els seus estudis en un col·legi catòlic del barri de Salamanca a Madrid. Per a la seva formació universitària no podia triar altres que els estudis en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, els quals va cursar a la Universitat Politècnica de Madrid. Finalment, va cursar un màster en Administració i Direcció en Empreses en una prestigiosa escola de negociacions nord-americà.