VÍDEO | Gravant i somrient: així ha anat a declarar el youtuber Dalas Review

El youtuber Dalas Review ha atribuït aquest divendres l'acusació que exerceix una menor contra ell per abús sexual i ciberassetjament sexual infantil a "una conspiració" d'un grup de fans que deien "bestieses" per ensorrar-lo "el màxim possible".



Daniel José S.L., de 25 anys, s'asseu al banc dels acusats a l'Audiència Provincial de Madrid presumptament per abusar d'una menor, una fan seva de 13 anys que va conèixer l'estiu del 2015 a través de Twitter. A la seva entrada a aquesta seu judicial, ha gravat amb el seu mòbil els periodistes i càmeres que esperaven la seva arribada, mentre reia i enviava salutacions als seus fans a través de la càmera.





Así ha llegado a declarar el polémico youtuber Dalas Review, acusado de abusar de una menor https://t.co/lmlwsr7Grv pic.twitter.com/Xbe9VYx4HD — Antena3Noticias (@A3Noticias) 30 de novembre de 2018

El popular youtuber canari s'enfronta a una petició de pena de. En el judici, un agent de la Policia Nacional ha parlat de més denúncies, una d'elles arxivada i una altra a instrucció. En aquest cas, la jove va explicar als seus pares els abusos que va patir suposadament després de conèixer que hi havia "més casos" de noies en la seva mateixa situació.En la seva declaració, l'acusat ha explicat que va conèixer a la noia aquell estiu i va iniciar llavors una relació d'amistat a través de les xarxes socials. "S'estava barallant amb uns hackers per Twitter i la vaig seguir", ha explicat. Segons el seu relatar, la menorSobre l'edat, ha negat que la nena li digués realment la seva i que ell li manifestés que era "una ximpleria" deixar de parlar per aquesta qüestió.El 'youtuber' ha insistit al tribunal que mai li va proposar res sexual i que parlaven de temes personals. "", ha dit, reconeixent que li va dir que s'acostés a una signatura de llibres, igual que feia amb altres fans amb els quals parlava per les xarxes socials. Sobre els fets de l'acusació,cosa que ha dit que era "impossible". "Mai", ha subratllat, negant que tingués lloc aquesta trobada.