Michael Robinson anuncia que pateix càncer amb metàstasi

Michael Robinson, exfutbolista britànic establert a Espanya que treballa des de fa anys com a periodista esportiu en diversos mitjans, ha revelat aquest dilluns que pateix "un melanoma avançat amb metàstasi" en una entrevista per al programa "La ventana", de la Cadena Ser.

Robinson, nascut fa 60 anys a Leicester, ha explicat en aquesta entrevista els detalls de la seva malaltia, que va descobrir en notar un bony en una aixella.

"Em van donar unes notícies tremendes: 'Michael, tens càncer, un dolent que no té cura'. Després, la resta no recordo haver-ho escoltat bé, perquè jo pensava que era un malson", va dir en antena.

L'exjugador va admetre que el primer dia no sabia com reaccionar, però actualment ha assegurat sentir-se amb ànim per combatre la malaltia.

"Preferiria no haver de lliurar aquesta batalla, però lamentablement estic en aquesta lluita i tinc clar que la guanyaré", ha afegit.

L'exfutbolista va comentar que, fa uns dies, abans d'iniciar la fase de medicació per tractar la malaltia, una infermera li va demanar d'anar en dejú per evitar efectes secundaris, i que ell esperava que un d'ells fos millorar el seu pronunciament de les erres".

Michael Robinson va fitxar per l'Osasuna en 1987 i des de fa anys exerceix el periodisme. Ha destacat en programes de televisió i ràdio com El dia después o Informe Robinson.

En 2017 va rebre el XII Premi Internacional de Periodisme Vázquez Montalbán, en la categoria de periodisme esportiu en considerar el jurat "la seva magnífica trajectòria professional en l'àmbit comunicació esportiva". També ha guanyat dos premis Ondas per Informe Robinson i El dia después.