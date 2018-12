Cinc claus per regalar una bona joguina

Si per alguna cosa destaquen les festes de Nadal és pels regals que es fan a fills, nebots o néts. El moment d'escollir les joguines no sempre és fàcil, per la qual cosa cal repassar algunes claus que s'han de tenir en compte en aquestes eleccions.

Posa en pràctica els consells que comentem a continuació per regalar la millor joguina possible a qualsevol nen o nena aquest Nadal.

La principal funció ha de ser divertir

Òbviament, una bona joguina ha de tenir el divertiment com a principal funció. Altrament, el nen o la nena s'avorrirà ràpid. Per a això, cal tenir en compte les seves aficions i el que realment li agrada.



Tenir en compte l'edat

És essencial que les joguines estiguin adaptats a l'edat de qui el rep. Per a això, els fabricants de joguines ens deixen clar el límit d'anys amb els quals es pot utilitzar una joguina. Així mateix també és important que els pares coneguin les capacitats del menor, ja que l'edat indicada només és orientativa.

Han d'estimular el desenvolupament

La joguina escollida ha de ser capaç d'estimular el desenvolupament dels nens. D'aquesta manera, tindran més ganes d'aprendre i observar el que l'envolta, i despertarà la seva curiositat. És per això que les joguines han de ser creatives.

Que aportin varietat

Les joguines han de ser variades, però sense passar-se. No en va, l'excés d'objectes treu les ganes de jugar dels més petits. Així mateix, han de tenir el moviment com un dels seus punts forts, ja que vivim en una societat molt sedentària i així millorarà la seva salut.

Mantenir el sentit comú

Abans de res, és primordial mantenir el sentit comú i inculcar-lo als infants. D'aquesta manera, ells sabran que no poden realitzar peticions impossibles o extenses a les cartes als Reis d'Orient.