L'Edifici Chrysler de Nova York, en venda

L'Edifici Chrysler de Nova York, una obra mestra Art Deco i un dels edificis més representatius de la ciutat, ha estat posat a la venda pels seus propietaris, un fons d'inversions d'Abu Dhabi, que ha contractat CBRE Group per la venda de l'immoble, amb uns elevats costos.

L'edific pertany en un 90% al fons d'inversió Abu Dhabi Investment Council, que va pagar el 2008 per la seva part 800 milions de dòlars (694 milions d'euros), i la resta és del desenvolupador Tishman Speyer.

La torre Chrysler va ser objecte d'una renovació de 100 milions de dòlars (86.700.000 d'euros) després que Tishman va adquirir la propietat el 1997, tot i que posteriorment va reduir la seva participació en l'edifici. No s'ha revelat la quantitat que la propietat demana pel gratacels.

La construcció de l'edifici va finalitzar el 1931 i té 77 pisos per un total de 320 metres d'altura. Va arribar a ser l'edifici més alt del món però va ser superat després per l'Empire State Building el mateix any 1931. L'arquitecte William Van Alen va agregar una agulla afilada d'acer inoxidable perquè fos més alt que el 40 de Wall Street, que estava en construcció al mateix temps.

Va ser la seu de l'empresa Chrysler des de 1930 fins a mitjans dels anys cinquanta, però mai va ser de la seva propietat. Avui és el vuitè edifici més alt de Nova York, empatat en alçada amb el New York Times Tower.