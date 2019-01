Antonio Banderas: «Un comentari a Twitter pot destrossar 40 anys de carrera»

Antonio Banderas ha obert el seu cor a la revista GQ abans de la seva nova estrena al costat de Pedro Almodóvar. Mentre arriba "Dolor y Glória", el malagueny ha parlat sobre un dels seus projectes més il·lusionants que té en l'actualitat, el Teatre Soho de Màlaga: "És la il·lusió més gran que tinc dels últims anys, més que qualsevol pel·lícula (... ) m'ho estic passant molt bé, i no hi ha res com portar a la meva terra teatre de gran nivell. I, a més, seguint la fórmula americana. Ells diuen: vols un teatre? Doncs paga-ho".

Pel que fa a la seva faceta més pública en xarxes socials, Banderas té clar que no vol entrar en polèmiques: "Avui, un comentari a Twitter pot destrossar 40 anys de carrera (...) cal anar amb compte, perquè en aquest país pots passar de fill predilecte a fill de puta en 3,5 segons".

I sobre la seva relació amb les dones, Banderes afirma: "De les dones he après que són un misteri insondable que mai resoldré i això és precisament el que m'atreu d'elles". Unes paraules d'afecte que també té per a qui va ser la seva parella, Melanie Griffith: "La vaig estimar molt i seguiré estimant-la sempre: no és la meva dona, però és la meva família".